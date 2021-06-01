全台確診地圖曝光！「7縣市+0」疫情趨緩　陳時中急呼：勿鬆懈

▲0601新冠肺炎本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內再增262本土病例，另有65例校正回歸；新增確診個案當中有13例死亡；從5月上旬這波疫情以來已經有超過7千例本土病例，125人死亡。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然，目前全國僅剩金門縣守住。

指揮中心表示，今日新增之262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日。

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▲0601新冠肺炎本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，綜上所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為台北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，台中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、台東縣各3例，苗栗縣2例，台南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計 7593 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 3643 人

台北市 2797 人

基隆市 138 人

桃園市 365 人

新竹市 18 人

新竹縣 21 人

苗栗縣 25 人

台中市 138 人

南投縣 19 人

彰化縣 165 人

雲林縣 11 人

嘉義縣 12 人

嘉義市 7 人

台南市 29 人

高雄市 48 人

屏東縣 27 人

宜蘭縣 72 人

花蓮縣 35 人

台東縣 17 人

連江縣 4 人

澎湖縣 2 人