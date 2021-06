美星巴克員工控訴　薪水少又被當成「咖啡機器人」　

▲星巴克。(圖/路透)

記者張家瑋/綜合報導

美國星巴克5月14日在官網宣布,從17日開始凡完成接種者進入店內,可自行選擇是否戴口罩,若門市所在的地方政府規定一律要戴,就依照政府規定。麻州的咖啡師指出,即使客人接種了疫苗仍會擔心,更何況家裡還有年幼的孩子,根本難以區分他們是否接種了疫苗,多名員工發出控訴,因新冠肺炎期間的防疫規定遭受顧客肢體及語言傷害,且門市人手不足又工作量大。

綜合外媒報導,一名紐約門市匿名排班經理透露,「為了工作付出太多時間和精力,薪水卻不夠支出生活開銷,這份薪水讓我很難存錢」,另一名員工則表示,在疫情期間「星巴克得來速」需求大量增加,「公司希望我們成為快速移動的機器人,我們對他們來說只是小型無人機,只需要在短時間內生產很多的拿鐵」,而在有限工時內要應付大量訂單,人手根本不夠,如果無法通過客戶滿意度調查,將會影響到員工的績效。

