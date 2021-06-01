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美星巴克員工控訴　薪水少又被當成「咖啡機器人」　

▲星巴克,starbucks。（圖／路透）

▲星巴克。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

美國星巴克5月14日在官網宣布，從17日開始凡完成接種者進入店內，可自行選擇是否戴口罩，若門市所在的地方政府規定一律要戴，就依照政府規定。麻州的咖啡師指出，即使客人接種了疫苗仍會擔心，更何況家裡還有年幼的孩子，根本難以區分他們是否接種了疫苗，多名員工發出控訴，因新冠肺炎期間的防疫規定遭受顧客肢體及語言傷害，且門市人手不足又工作量大。

綜合外媒報導，一名紐約門市匿名排班經理透露，「為了工作付出太多時間和精力，薪水卻不夠支出生活開銷，這份薪水讓我很難存錢」，另一名員工則表示，在疫情期間「星巴克得來速」需求大量增加，「公司希望我們成為快速移動的機器人，我們對他們來說只是小型無人機，只需要在短時間內生產很多的拿鐵」，而在有限工時內要應付大量訂單，人手根本不夠，如果無法通過客戶滿意度調查，將會影響到員工的績效。

報導指出，洛杉磯的22歲員工莫拉萊斯（Josie Morales）5月在推特指出，遇到奇葩顧客讓他萌生離職的念頭，一名叫作「愛德華」的顧客除點了1杯星冰樂，還另外提出「13項特殊要求」，貼文短時間內在網路引起熱議，卻也讓他惹禍上身，還沒遞出辭呈就先遭到解雇。星巴克發言人也重申企業文化，顧客有權利對飲料提出客製化，皆視為合理要求，且強調協助顧客找到、製作完美飲品是星巴克的核心體驗。

對於員工們的指控，星巴克發言人以電子郵件回覆報導，「我們美國20萬名合作夥伴是業內最優秀的人，他們的經驗幫助我們將星巴克打造為一個有意義且鼓舞人心的工作場所，我們為兼職和全職合作夥伴提供世界一流的福利計劃，並在疫情期間繼續支持合作夥伴照顧自己和他們的家人，我們員工留任率仍持續領先業界」

星巴克股東5月17日投票否決管理層薪酬案，包括上百萬美元的獎金與留任獎金，但投票結果不具約束力，也可能不會影響高層獎酬，而根據國際公司治理顧問機構ISS CORPORATE SOLUTIONS統計，去年僅有十家標普500企業的股東投下反對票。

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