富比士：水戰爭不是末日情節！台灣正在發生　影響晶片供應鏈

記者張寧倢/編譯

美國商業雜誌《富比士》最新報導以「沒水就沒晶片:台灣發生了什麼?」(No Water No Microchips: What Is Happening In Taiwan?)為題點出,水戰爭已不是世界末日的想像,台灣一場乾旱就造成晶片製造商與民眾爭奪水資源的狀況,不僅全球晶片供應鏈受影響,氣候變遷之下,未來半導體可能會越來越稀有。

《富比士》31日報導指出,水戰爭不再是世界末日的想像,如此戲劇化的狀況已經在台灣發生,台灣重要的水源是颱風,去年夏天卻沒有出現颱風,降水不足再加上地形劣勢與民眾用水習慣,導致1964年以來最嚴重的旱災,原本6月1日更將在新竹與中部地區實施更加嚴格的限水計畫。

報導指出,去年10月以來,農業部門提出了不同程度的水資源調控政策,旱情持續下,水利政策直到今年都在逐步收緊,政府也限制了部分對高科技行業的供水,製造商被要求減少15%工業用水量。尤其是半導體生產需要消耗大量水資源,以台積電為例,它每天使用超過15萬噸、約80座標準泳池的水,2015至2019年,台積電總用水量增加70%,占總工業用水量的3.4%。

報導稱,由於乾旱,台積電和其他半導體製造商一直依賴水車來維持產線,據估計,台積電今年在水車方面將投入超過50億元,超出原本預算,全球半導體供應鏈也因此受到影響。而且,氣候模型預測顯示,未來颱風和春雨都會隨著氣候變遷而減少,微晶片可能會變得越來越稀有。

根據瑞士再保險公司(Swiss Re)最新分析,台灣屬於高氣候風險群。中研院的研究也預測,未來包含台北和桃園在內的北部地區將面臨更加顯著的缺水問題。綠色和平組織研究顯示,到本世紀末,台灣北部水庫的降雨量可能會減少25%,中南部的無雨天數可能銳減一半。綠色和平東亞分部的劉羿君說,水井與海水淡化現在是第一線對抗缺水的利劍,但從長遠來看可能是雙面刃,因為這無法解決氣候問題。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示,影響用水安全的根本原因是水費過低,以及對防止漏水的基礎設施投資不足,政府計畫提高大型企業的水價收費,並加快對供水管線的改善。趙家緯補充,晶片業努力提高工業水循環利用率,台積電自2015至2019年循環利用率約為87%,但總用水量仍增長了7成,「我認為他們必須在省水效率處理的開發上投入更多研究。」

