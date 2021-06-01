富比士：水戰爭不是末日情節！台灣正在發生　影響晶片供應鏈

▲台灣降雨與集水量不足，面臨數十年來最嚴重一次乾旱。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國商業雜誌《富比士》最新報導以「沒水就沒晶片：台灣發生了什麼？」（No Water No Microchips: What Is Happening In Taiwan?）為題點出，水戰爭已不是世界末日的想像，台灣一場乾旱就造成晶片製造商與民眾爭奪水資源的狀況，不僅全球晶片供應鏈受影響，氣候變遷之下，未來半導體可能會越來越稀有。

▲台積電每天使用超過15萬噸的水，萬一缺水將影響全球晶片供應。（圖／路透）

《富比士》31日報導指出，水戰爭不再是世界末日的想像，如此戲劇化的狀況已經在台灣發生，台灣重要的水源是颱風，去年夏天卻沒有出現颱風，降水不足再加上地形劣勢與民眾用水習慣，導致1964年以來最嚴重的旱災，原本6月1日更將在新竹與中部地區實施更加嚴格的限水計畫。

報導指出，去年10月以來，農業部門提出了不同程度的水資源調控政策，旱情持續下，水利政策直到今年都在逐步收緊，政府也限制了部分對高科技行業的供水，製造商被要求減少15%工業用水量。尤其是半導體生產需要消耗大量水資源，以台積電為例，它每天使用超過15萬噸、約80座標準泳池的水，2015至2019年，台積電總用水量增加70%，占總工業用水量的3.4%。

報導稱，由於乾旱，台積電和其他半導體製造商一直依賴水車來維持產線，據估計，台積電今年在水車方面將投入超過50億元，超出原本預算，全球半導體供應鏈也因此受到影響。而且，氣候模型預測顯示，未來颱風和春雨都會隨著氣候變遷而減少，微晶片可能會變得越來越稀有。

▲台灣中部地區乾旱最為嚴重，日月潭水庫還曾因此見底。（圖／路透）

根據瑞士再保險公司（Swiss Re）最新分析，台灣屬於高氣候風險群。中研院的研究也預測，未來包含台北和桃園在內的北部地區將面臨更加顯著的缺水問題。綠色和平組織研究顯示，到本世紀末，台灣北部水庫的降雨量可能會減少25%，中南部的無雨天數可能銳減一半。綠色和平東亞分部的劉羿君說，水井與海水淡化現在是第一線對抗缺水的利劍，但從長遠來看可能是雙面刃，因為這無法解決氣候問題。

▲若氣候問題持續惡化，未來只會越來越缺水，圖為新北翡翠水庫。（圖／記者黃克翔攝）

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，影響用水安全的根本原因是水費過低，以及對防止漏水的基礎設施投資不足，政府計畫提高大型企業的水價收費，並加快對供水管線的改善。趙家緯補充，晶片業努力提高工業水循環利用率，台積電自2015至2019年循環利用率約為87%，但總用水量仍增長了7成，「我認為他們必須在省水效率處理的開發上投入更多研究。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast