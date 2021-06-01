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泰國「宣布解封」又秒反悔！增5485人確診創新高　36％集中在監獄

▲▼泰國,新冠肺炎,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國約6900萬人口的第一劑疫苗接種率為3.3％。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

泰國5月31日新增5485例確診，創下新冠肺炎疫情爆發以來新高，其中1953例是在監獄中感染。原本曼谷傳染病委員會5月31日才宣布，將在6月1日有條件放寬按摩店、美容院等5類場所的營業限制，結果消息一出後，當晚立刻被泰國政府駁回，但未具體說明原因。

根據《路透社》報導，泰國曼谷大都會管理局5月31日宣布，將從6月1日起有條件放寬5大類高風險場所的營業限制，包含藝文場所、美容場所、健身房、按摩店、市立公園等。不過消息一出後，泰國國家新冠病毒工作小組立刻喊停，要求營業禁令繼續實行14天，但未說明具體原因。

▲▼泰國監獄,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲染疫的囚犯在懲教所設立的醫院進行治療。（圖／達志影像／美聯社）

目前泰國新冠肺炎疫情仍舊嚴峻，《美聯社》報導指出，泰國5月31日新增5485例確診，創下疫情爆發以來新高，累積確診數達15萬9792例；死亡人數則新增19人，累積共1031人病歿。而新增的5485例中，有1953例是在監獄中感染，佔約36％。

公共衛生部門指出，泰國有82％的確診病例都是近日出現，大部分集中在監獄、建築工人宿舍、工廠、貧民窟和低收入住宅區。當地政府正在想辦法將工人間的距離拉開，「來自不同工廠的工人有時候會住在同個地區，他們也會跟著廠商四處轉移地點。」

▲▼泰國,新冠肺炎,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國政府目標是在年底達到70％的接種率。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，泰國約6900萬人口的第一劑疫苗接種率為3.3％，政府目標是在年底達到70％的接種率，希望能挽回受疫情重創的旅遊業，加快經濟復甦。泰國中央銀行總裁塞塔普（Sethaput Suthiwartnarueput）則認為，該國經濟要等到2023年Q1才有可能恢復正常。

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