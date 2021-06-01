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才降100確診數！有人秒喊「快解三級」　鄉民也氣炸：解個屁封

▲▼疫情 防疫 護目鏡、防護面罩等用具路邊賣 路邊攤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲第三級警戒下的生活已經很不方便。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣這波本土疫情累計超過7000例確診、112人死亡，前兩日確診數和校正回歸數字有下降趨勢，讓許多人鬆了一口氣，但這時候絕對不能鬆懈！就有一位網友在PTT的Gossiping板上發文，「看到今天才一天而己，確診人數降了快100，就有人說『可不可以快點解三級？』」，讓他超氣「我解林老木！」

這位網友在PTT問卦「撐到本土+0 再解封三級大家可以忍嗎？」文中直說現在第三級警戒就已經很痛苦了，畢竟在外面沒廁所可以借、沒得內用，吃東西還要像做賊一樣，吃得食不知味，小朋友都停課、遠距上課搞死家長，「BUT，這總比升四級好，不是嗎？」

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原PO就說，確診人數只降了快100，他就看到有人在喊「可不可以快點解三級？」他忍不住開罵「我解林老木！全世界幾十個國家包含先進國家不都示範給你過了？」直呼如果斬草不除根，春風吹又生，「封了解、解了封，這還是人家有疫苗的情況喔！」

▲▼疫情 防疫 人稀少 台北車站前走廊 228和平公園 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有人看到確診數降了快100，就在喊「可不可以快點解三級？」讓原PO很傻眼。（示意圖／記者屠惠剛攝）

他說到，「越南當初跟台灣並列防疫資優生，結果兩個還是全失守」，接著發問「如果要撐到本土+0，加上疫苗到位、天天打不完時才解三級大家願意嗎？」「還是『啊！我受不了了，每天沒錢賺，整天困在家哪裡也去不了』，任何要出門才能進行的娛樂活動全停擺，所以只要本土新增低於100，就要求降二級？」

貼文一出，其他人紛紛留言，「你一放就是等著再度塞爆醫院啦X！看誰救你」、「都三個禮拜了還天天幾百人，解個屁封」、「看日本緊急事態開開關關就知道了」、「現在就算+0，還是有隱形傳播鏈」、「台灣人在戴口罩方面還是比較好，如果再連續幾天下降，就證明軟封城有用」、「三級我們停業，店租快20，還有員工要顧，快不行了。」

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