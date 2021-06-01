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3壽險推視訊投保　減低面訪染疫風險

▲因應疫情，金管會宣佈，保險業親晤親簽可採線上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲因應疫情，壽險業者紛紛主推「零接觸」投保。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

因應國內疫情嚴峻，金管會准許保險公司暫時可改用視訊、錄音錄影等方式，取代「親晤親簽」避免面訪接觸，待疫情警戒回到第2級，再請保戶補寄正本，避免接觸風險，隨後，國泰人壽、中國人壽、保德信人壽等壽險公司全力推動視訊投保。

疫情期間人身詢問度增加，目前可用遠距投保，保戶不用自行印出紙本，業務人員也不用去寄發紙本保單，大大降低人與人接觸的風險；國泰人壽已在臉書、官網等管道透過影片教保戶只要利用手機、平板等進行數位簽名，並將「要保文件」及「身分證件」拍照回傳服務人員即完成投保，待日後疫情趨緩，再將要保文件正本郵寄或轉交給服務人員即可。

中國人壽協助客戶只要3步驟，輕鬆簡單完成遠距視訊投保體驗，第一，業務人員會透過中壽獨家開發的數位工具，將相關投保文件備妥並以線上方式提供給客戶，保戶只要透過手機或平板電腦以及Line，與業務人員以視訊錄音錄影方式進行身份與投保意願確認；第二、保戶在行動載具上進行數位簽名完成視訊親晤親簽作業；第三、將必要文件拍照上傳資料回公司即進入核保流程。

為加強防疫，保德信人壽也啟動零接觸投保、理賠和保全服務，在不影響保戶投保及完成各項保險服務的權益，同時兼顧風險控管及人員安全，提供視訊、電話或email申請等暫行措施；並呼籲，保戶多加利用該公司官網最新升級的《保戶e園地》平台，線上辦理各項服務，即時自主掌握保單現況，一起防疫共度難關；另外，保德信人壽也將理賠認定放寬，若因確診新冠肺炎經醫師診斷確診且必須入住醫院並正式辦住院手續，卻因醫院滿載無法入院治療而轉往防疫旅館、集中檢疫所進行治療，視同符合保單條款住院之定義，可申請住院日額醫療保險金。

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