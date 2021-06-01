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下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

石門水庫即時影像。（圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）

▲石門水庫今即時影像。（圖／翻攝「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

受到梅雨滯留鋒面影響，全台周日、周一都出現雨勢，也讓水庫大進補。根據水利署網站今天（1日）最新統計，周一累積降雨量以鯉魚潭水庫累積最多，達到141.6毫米。天氣風險公司總經理彭啟明直呼，下得很痛快，但還是需要更多場雨勢才可以真正緩解水情。

►以下為各水庫周一累積雨量：

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石門水庫 40.5毫米
翡翠水庫 46.9毫米
寶山第二水庫 64.6毫米
永和山水庫 80毫米
鯉魚潭水庫 141.6毫米
德基水庫 88.5毫米
石岡壩 82毫米
霧社水庫62毫米
湖山水庫 25毫米
曾文水庫 26.7毫米
南化水庫 21.7毫米

▼周一累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，周一午後的雨在鯉魚潭水庫，下得很痛快！超過100多毫米，暫時解旱；不過，還是需要更多場雨勢才可以真正緩解，但也要注意突然暴雨，抗汛防澇準備到底夠不夠，大家可以自己檢查一下。

依據經濟部水利署周一晚間統計，連三天降雨累計帶來將近1.1億噸水，換算等於全台10天的用水量；其中，石門水庫累計達2300萬噸，成為此波降雨最大贏家；另外，中部地區共有5890萬噸水進帳，也超越北部及南部地區。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍受到滯留鋒面影響，有局部大雨或豪雨，午後雷陣雨會比較大，降雨情形和周一差不多；今晚起鋒面慢慢往北移動，周三位置在北部海面或更北，轉吹西南風，西半部有局部降雨；周四、周五中南部有局部降雨，中間空檔、多雲時晴的地區越來越多，且溫度上升，中南部沒下雨時，高溫可來到33度，甚至接近35度。

劉沛滕提醒，周末有下波鋒面報到，由北往南移動，周六、周日通過時西半部和宜蘭有明顯降雨，花東也有局部降雨，其中以周六天氣最不穩定；下周一鋒面來到巴士海峽，但仍有水氣移到台灣上空，南部和部分中部以北山區有些降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼石門水庫即時影像。

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