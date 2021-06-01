吃得比過年好！WFH狂點「烹飪技能」　網爆共鳴：IG變廚藝大賽

▲有網友笑說，防疫都待在家，結果烹飪技能變很高。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「因為都待在家裡無所事事，從原本小煮開始慢慢變大煮。」一位網友日前在PTT的Gossiping板上發文，說他已經好幾個禮拜都待在家、少出門，少了通勤時間，外加工作效率很高，弄完工作就沒事，所以就從小煮，慢慢變成大煮，讓他好奇發問其他人都在家煮什麼，「有變成廚藝訓練大賽，每餐越煮越好吃嗎？」

這位網友在板上問卦「最近家裡關太久，每餐越煮越好吃？」說少了通勤時間，就覺得每天時間變多了，工作效率也變很高，很快就把事情處理完，「因為都待在家裡無所事事，從原本小煮開始慢慢變大煮，網購的食材，前幾天干貝跟海鮮也在吃了。」

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接著貼出2張照片，分別是2菜1湯的午餐「煮了海帶排骨湯、黃瓜炒雞丁、芹菜紅蘿蔔」，接著是晚餐「晚餐則回歸簡單樸實的享受，吹冷氣吃火鍋。」最後他好奇發問，沒有外食的期間，其他人都待在家吃什麼，「有變成廚藝訓練大賽，每餐越煮越好吃嗎？還是媽媽每餐越做越豐盛呢？」

▲▼原PO整天待在家，開始越煮越豐盛。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文之後，不少人超有感，「烹飪技能這陣子點很高= =」、「看IG真的變廚藝大賽」、「有欸！平常我媽都嫌家裡沒人吃她幹嘛煮，最近變成卯起來煮」、「最近真的比過年吃還好，還雞湯補免疫力」、「最近居家唯一好處是終於開始練煮飯」、「最近開始點麵點技能，自己作包子來吃。」

也有網友忍不住QQ，「我爸煮……黑暗料理……心好累啊」、「連吃一周麥當勞……X」、「都叫外送」、「喝了一堆西北風」、「只有外送叫QQ」、「這篇是怎樣，各種居家廚神」、「沒有，都吃泡麵」、「誰跟你關太久，一樣上班啊X」、「沒啊！買一堆米漢堡微波而已」、「超商買早餐一次買整天的。」