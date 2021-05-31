快訊／入境離島者「全面快篩」　7天內設置完成

▲松山機場。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

我國新冠肺炎（COVID-19）本土疫情升溫，立法院今（31日）召開朝野協商，同意包含在松山機場內前往機場、港口設置快篩站，入境離島者全面篩檢，7天內設置完成。

對於全台僅剩金門未傳出確診案例，金門立委陳玉珍持續爭取入境離島全面普篩，她再度利用今天朝野黨團協商的機會，要求行政院除在松山機場外，連同其他本島往離島的國內機場及港口，也應於一週內一併設置快篩站並全面篩檢，以阻絕病毒於離島境外。

陳玉珍提到，不論是馬祖或是澎湖的確診個案，均是因搭機往返台灣與離島之間，後因為快篩且進一步進行PCR檢測後確診，顯示離島由於交通長期需仰賴航空器來運輸，在減班運輸的情況下，仍然不可避免地有可能新冠肺炎病毒會隨著旅客往來而帶入離島地區，以離島各地區的醫護能量來看，一但出現社區感染，絕對是難以負荷。因此，唯有強化篩檢，採取全面篩檢，阻絕病毒於離島境外，方能強化離島的防疫能量。

根據立法院會今天三讀通過修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文，提高紓困振興特別預算總額上限至新台幣8400億元，並延長紓困條例及特別預算施行期限至2022年6月30日止。行政院預計於6月3日通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

值得注意的是，在今天修正通過紓困條例部分條文的同時，朝野黨團也以附帶決議的方式，同意國民黨團所提出的離島全面普篩，將在一週內設置完成，另同意補助地方政府預算比例提升至10%；在下會期開始，立即成立疫苗調閱小組。