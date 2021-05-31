　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣新冠肺炎今日零確診　饒慶鈴籲民眾不要鬆懈

▲▼台東縣長饒慶鈴召開疫情記者會。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）

▲ 台東縣長饒慶鈴召開疫情記者會台東縣新冠肺炎今日零確診，饒慶鈴呼籲民眾仍勿鬆懈。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) 今(31)日零確診，截至昨日為止，本土確診人數14人，且是從25日台東縣出現首例本土病例至今，首度零確診，因此，縣政府暫停每天下午3點30分所舉行的疫情記者會。

台東縣長饒慶鈴表示，抗疫還在持續進行中，請大家千萬不要鬆懈，沒必要不出門，不群聚、繼續拚防疫，也請多多關注台東縣政府最新訊息，關心身邊親友，大家一起加油。

►防疫期間搶優惠

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
快訊／蔡英文：每天緊盯下訂的2000萬劑疫苗　會跟民間合作爭
快訊／蔡英文：疫情已經趨緩　即將進入大規模疫苗接種階段
新北將新增淡水、泰山「高風險熱點地區」　匡列範圍曝光
LIVE／蔡英文親上火線！　談防疫、疫苗進度
快訊／奎山「硬辦畢典」下場出爐！北市教育局怒罰72萬
台中推官方「確診足跡地圖」　一秒查出危險熱區
三級若再三個月　柯文哲：餓死會比病死還多
長髮正妹確診曝住院10天心聲：好險傳播鏈在我這裡結束了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快篩站進駐蘭嶼與綠島　民眾可自願到衛生所進行自費快篩

黃偉哲感謝天降甘霖疫情『+0』 6月1日起洗車業恢復營業

高雄男輪椅沒電受困雨中全身溼透　好心警推他回家

嘉市公立國民中小學首次校長遴選　4校長順利連任

台東縣新冠肺炎今日零確診　饒慶鈴籲民眾不要鬆懈

嘉大因應疫情取消畢業典禮　門禁管制關閉所有設施

劉櫂豪爭取前瞻計畫補助1980萬　整修東大游泳池供台東縣民使用

雲林縣今確診+0　嘉義縣2確診者在雲林就醫時間曝

新竹地區解除水情紅燈警戒　暫緩實施「供五停二」

台東縣設13處快篩站阻傳染鏈　6月4日前完成兩熱區採檢

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

快篩站進駐蘭嶼與綠島　民眾可自願到衛生所進行自費快篩

黃偉哲感謝天降甘霖疫情『+0』 6月1日起洗車業恢復營業

高雄男輪椅沒電受困雨中全身溼透　好心警推他回家

嘉市公立國民中小學首次校長遴選　4校長順利連任

台東縣新冠肺炎今日零確診　饒慶鈴籲民眾不要鬆懈

嘉大因應疫情取消畢業典禮　門禁管制關閉所有設施

劉櫂豪爭取前瞻計畫補助1980萬　整修東大游泳池供台東縣民使用

雲林縣今確診+0　嘉義縣2確診者在雲林就醫時間曝

新竹地區解除水情紅燈警戒　暫緩實施「供五停二」

台東縣設13處快篩站阻傳染鏈　6月4日前完成兩熱區採檢

女兒才爆愛上男神李昇基5天　星媽發言「很開心」遭罵翻回應了！

紓困4.0還沒開始　台企銀挺企業呆帳衝破60億

飯店自救推「宅優惠」主廚烤鴨得來速　客房變身日租辦公室

防疫關懷送暖不間斷！　東森集團捐贈端午佳餚給榮民長輩加菜

蔣欣失婚「戀上李光潔」！　浪漫吻羞喊：不好意思下嘴啊

三兄弟保持距離看電視！ 網見「最左邊大顆毛頭」笑噴：牠最認真

員林透天「破1500萬」　他驚呆：是在漲什麼？

快訊／國產疫苗有政府人員炒股？ 蔡英文回應：已做內部清查

億級豪宅的防疫人生　電梯直達、專屬防疫餐直送家門口

雙北確診逼近6000人！一張地圖看「熱區分布」　僅剩7區個位數

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

基隆首例獨居確診病逝　殯葬業者無償助後事

部桃新屋分院　移做專責醫院

中南部豪大雨　布袋漁市馬路水深30公分

國民黨KK政線籲陳其邁：為民間進口疫苗發聲

苗栗縣各市場全面實聯制、身分證尾數分流

嘉義市「傳統市場採購分流」

疫期桃園路外汽機車停車格　假日不收費

茶室女轉戰南投害5人！他搭車去萬華待5小

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

飛金門127人自願快篩　3人陽性

大雨造成坍方　南清公路落石險砸車

台南有婦人擅闖防疫關閉新化林場將被罰

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

更多熱門

相關新聞

嘉大取消畢業典禮門禁管制關閉設施

嘉大取消畢業典禮門禁管制關閉設施

因應疫情緊繃且嘉義縣市出現確診案例，嘉義大學防疫小組召開防疫小組會議滾動修正各項防疫措施，並路陸續關閉相關校內設施並嚴格實施門禁管制，最新說明如下:

黃昭順被爆「貴賓室打疫苗」　大昌醫院回應了

黃昭順被爆「貴賓室打疫苗」　大昌醫院回應了

神像全戴口罩！南鯤鯓代天府暫停贊普

神像全戴口罩！南鯤鯓代天府暫停贊普

萬華確診女搭普悠瑪到台南　2天去安平市場

萬華確診女搭普悠瑪到台南　2天去安平市場

帶台中好友回家作客！彰化小女兒全家+男友有7人確診了

帶台中好友回家作客！彰化小女兒全家+男友有7人確診了

關鍵字：

台灣防疫零確診本土疫情群聚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

李千那「從沒想過會被詐騙」！

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面