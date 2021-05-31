台東縣新冠肺炎今日零確診　饒慶鈴籲民眾不要鬆懈

▲ 台東縣長饒慶鈴召開疫情記者會台東縣新冠肺炎今日零確診，饒慶鈴呼籲民眾仍勿鬆懈。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) 今(31)日零確診，截至昨日為止，本土確診人數14人，且是從25日台東縣出現首例本土病例至今，首度零確診，因此，縣政府暫停每天下午3點30分所舉行的疫情記者會。

台東縣長饒慶鈴表示，抗疫還在持續進行中，請大家千萬不要鬆懈，沒必要不出門，不群聚、繼續拚防疫，也請多多關注台東縣政府最新訊息，關心身邊親友，大家一起加油。

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