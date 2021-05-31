苗栗新增3例！採茶女工確診+1　母親及外籍看護也染疫

▲苗栗新增3例確診，縣府公布3人疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心31日公布苗栗新增3例本土確診，共計23例確診。這3例為苗栗縣個案，案8407，女性，73歲，採茶女工，研判與案7515有接觸史。案8408，女性，88歲，無業，為案8047同住家人。案8409，女性，33歲，外籍人士，為案8408看護，屬案8047同戶接觸者感染。

苗栗縣政府表示，案8407與日前確診案7515為採茶同事，平時一起上下班，於5月28日匡列為接觸者採檢後隔離，5月29日PCR陽性確診，收治本縣醫院，目前匡列同住接觸者3人已採檢；除24至26日隨這群採茶工前往峨眉茶園外，29日醫院採檢完，就收治縣內專責病房。

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▲苗栗縣政府公布案8047與其他確診案例關係圖 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而案8408女88歲，為案8407之母親，案8409女33歲，外籍看護，為同戶接觸者感染，生活單純，平時由案8409照顧案8408生活起居，於5月28日匡列為接觸者採檢後隔離，5月29日PCR皆為陽性確診，收治本縣醫院，目前匡列接觸者4人已採檢。24日至28日足跡皆為住家周遭散步，29日醫院採檢完後，晚間10實收至縣內專責醫院。

苗縣府指出，第一時間衛生局立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案由衛生局安排送醫收治本縣醫院負壓病房治療，相關接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心、放心。也呼籲鄉親，請待在家中，盡量別外出，避免跨縣市移動，落實防疫新生活，共同守護苗栗防疫安全。

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