3噸巨石像下雨！竹縣大雨解旱卻釀坍方　南清公路交通中斷

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣山區近日午後開始降雨，雨勢舒緩旱象，卻也苦了山區民眾；通往五峰鄉的新竹縣道122線南清公路29.5公里處，因土石鬆動，31日上午8時許，大大小小的落石滑落而下，險砸到路過的車輛。新竹縣政府表示，目前已通報相關單位前往清理，期盼能趕緊恢復通行。

▲新竹122線通往五峰鄉的南清公路29.5公里處，31日上午出現落石坍方，險砸到路過的車輛，所幸無人傷亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹縣消防局表示，31日上午8時59分左右，接獲民眾通報稱，在新竹縣南清公路約靠五指山口附近，出現落石坍方，造成道路交通中斷；人員抵達時發現落石坍方處占據整條道路，遂趕緊通知工務處立即請廠商調派機具到現場，但交通回堵，大約9點半才到達現場，目前持續清理中，將盡快先恢復單線通行，再清理完畢。

據後方行車紀錄器顯示，當時有好幾台小客車正好經過此處，前面車輛驚覺山壁上有東西掉落，遂減速並且慢慢停在旁邊，沒想到不到幾秒鐘時間，突然大大小小的落石從山壁上滑落，整片道路煙霧瀰漫，總共有10多顆2、3公噸的石頭在落在路中央。還好沒有人員受傷。

新竹縣警察局也呼籲民眾，目前南清公路雙向暫時無法通行，已聯繫新竹縣政府相關人員前往排除，也請路人行經此路段時耐心等候，或暫勿前往。

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