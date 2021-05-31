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疫情嚴峻　大金空調、東元電機各捐百台冷氣、空氣清淨機助醫護

▲企業捐助空氣清淨機。（圖／各業者提供）

▲東元電機捐助移動式空調與空氣清淨機至醫療院所與快篩站。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣自五月中以來疫情進入社區，確診人數激增，醫療人員也感到更多壓力，家電品牌大金空調與東元電機，日前均宣布捐贈旗下各百台冷氣空調與空氣清淨機給醫護人員，為第一線防疫人員表達感謝並打氣。望其他企業也能一同貢獻一己之力。

和泰大金空調表示，其董事長蘇一仲感謝關心第一線醫護人員辛勞與健康，近日透過衛福部捐贈100台大金閃流放電空氣清淨機，分別送給此波疫情最嚴重的北部地區，包括衛福部桃園醫院、衛福部雙和醫院、板橋亞東醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕醫院、新竹馬偕醫院、林口長庚醫院、新店耕莘醫院、新竹台大醫院分院等9家。

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▲企業捐助空氣清淨機。（圖／各業者提供）

▲大金空調捐助旗下旗艦款空氣清淨機到9間醫療院所。

東元電擊則透過旗下關係企業台灣宅配通，運送捐贈的移動式空調，至台北市立聯合醫院和平院區，立刻由台灣宅配通的配送安裝人員，協助現場架設，力求能儘快讓露天搭棚的篩檢站使用，提供快篩站的醫療人員和民眾涼爽安心的空間。

東元電機邱純枝董事長表示，由於台北市和新北市目前是全國疫情最嚴重的區域，醫療人員負擔吃重，因此，第一波捐贈對象以萬華、板橋雙北市立醫院體系的快篩站為主，將視需求擴及其他地區，與政府、民眾共同攜手抗疫，降低防疫人員壓力。

而昕諾飛（Signify）也宣布捐贈旗下品牌飛利浦照明UV-C消毒推車10台，提供北市五大院區、警察局、消防局、區公所，與醫護警消團隊同心抗疫。強調UV-C光源照射表面6秒後，可將其上的新型冠狀病毒去活化，提供第一線的醫護警消同仁最佳安全的環境，更保障病人及民眾安全。

▲企業捐助空氣清淨機。（圖／各業者提供）

▲昕諾飛捐助旗下飛利浦照明的消毒推車。

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