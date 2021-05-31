出境2年被除籍…一張圖看懂權益　內政部：未逾4年回國可參加健保

▲出境滿2年戶籍遷出者，持我國護照或入國證明文件入境，即可申請遷入登記。（圖／內政部提供）



記者黃巈禾／台北報導

受疫情影響，許多海外國人不便返國，超過2年未入境，遭依法遷出戶籍，恐影響健保等權益。對此，內政部表示，為了正確戶籍資料，出境2年以上，依法應遷出登記。但民眾不必擔心，只要出境未逾4年，一回國立即可參加健保，其他相關權益政府也都有因應措施，可確保海外國人權益。

內政部31日表示，出境2年戶籍遷出，是依戶籍法規定，以落實戶籍管理制度，且行政法院曾有判例表示，遷徙是事實行為，遷徙登記應依事實認定，因此，當事人既然人在國外，則應依事實辦理遷出登記，但民眾不必擔心，戶籍被遷出者仍具有中華民國國民身分，未來只要持中華民國護照，或入國證明文件入境後，即可辦理遷入登記。

對於海外國人戶籍遷出後，恐影響健保、國民年金與勞工保險之老年給付、個人綜合所得稅率、地價稅率等，政府相關單位包括僑委會、衛福部、勞動部、財政部及內政部等已有開會協調，相關權益都不會受影響，內政部並特別提供圖片解說相關規定，請民眾可以放心。

健保方面，內政部指出，國人出境若未超過4年，回台後可馬上恢復戶籍和健保；若超過4年才回台，一般須等待6個月後再加保，但只要設籍後找到受雇單位，便可立即加保，無須等待。

內政部表示，國保、勞保、課稅等權益，相關業務主管機關也都有因應作為，例如，國民年金之老年給付，可向我駐外館處申請開立驗證「身分或居住相關證明文件」，郵寄至勞動部勞保局審查後，就會照常給付，民眾如有相關問題，可進一步向各業務主管機關洽詢，確保自身的權益。