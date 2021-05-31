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新加坡有望13日放寬防疫　李顯龍點名台灣！籲盡可能接種疫苗

▲▼ 新加坡總理李顯龍發表演說。（圖／李顯龍臉書）

▲ 新加坡總理李顯龍發表演說。（圖／李顯龍臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，防疫成果優秀的新加坡本月中一度面臨本土疫情危機，經過2周封鎖後明顯改善，總理李顯龍於今（31）日下午發表演說，感謝人民配合封鎖措施，若能繼續維持，有望在下月中放寬限制。他也提到，就連初期控制良好的台灣近來也爆發疫情，並呼籲民眾務必接種疫苗。

李顯龍表示，由於國人的支持，日增病例顯著下降，希望人們能繼續待在家中，盡量居家辦公，減少非必要外出，只要不出現超級傳播者或大型感染群，國家將能重回正軌，並如期在6月13日後將防疫警戒層級自二級降回三級。

他進一步說明，印度變種病毒是新加坡目前面臨的重要課題，未來勢必出現新的病毒，加速檢測、追蹤接觸者及疫苗接種便成為度過難關的3大關鍵。

首先，篩檢必須更快、更廣，以便快速找出染疫者，才能在病毒擴散前加以隔離並匡列其接觸者。李顯龍說明快篩、呼吸檢測等篩檢方式差異，同時預告，人們未來將可在藥局購買DIY檢測工具，不僅容易使用，也較不容易引起不適。

第二，新加坡也會加速並擴大追蹤接觸者。李顯龍說明，經驗顯示，確診病例的密切接觸者若感染，很可能傳染給同住者，因此未來將推動新措施，「一人匡列，全家隔離」，意即只要有人被匡列為確診者密切接觸者，他和同住者必須全家隔離，而非等到他檢測出陽性後再隔離。若他檢測呈現陰性，全家人皆能解除隔離。

最後，新加坡將加快為所有人民施打疫苗。去年12月至今，前線人員及多數45歲以上人口已經接種第一劑，接著將輪到40至44歲族群。全國40座疫苗接種中心目前運作順利，疫苗製造商是否能快速供應才是關鍵。未來疫苗到貨多少，就盡量為人民接種多少。考慮到憂心的家長，6月假期期間將集中為學生接種，明起開放預約，並於6月中開始為39歲以下青壯年人口施打。李顯龍呼籲，「不論老少，請在輪到你時盡快到接種中心施打疫苗。」

李顯龍提到，許多國家仍在對抗嚴峻疫情，印度近來病例下降，但有些國家甚至還未開始接種疫苗，就連過去控制良好的台灣、澳洲及越南近來也爆發疫情。他並不預期病毒會完全消失，因此呼籲大眾，盡可能接種疫苗。

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