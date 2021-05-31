垃圾激增！疫情期間外送外帶量大　台東環保局：亂丟最高罰6千

▲ 疫情期間外送＆外帶量大導致垃圾激增，台東縣環保局表示：做好回收也是防疫的一環。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應新冠肺炎 (COVID-19) 本土疫情的升溫，避免不必要的聚會及禁止店內用餐，在防範疫情的考量下，民眾選擇外帶或外送的比例提高，導致免洗餐具的使用量也隨之增加，台東縣環境保護局呼籲民眾在使用完免洗餐具後，應先用水清洗及分類後交由清潔人員處理，請勿隨意棄置避免造成環境污染。

台東縣政府表示，因疫情民眾配合宅在家就好，使得餐點外送、外帶比例也相對提高，近期免洗餐盒、碗筷的用量也逐漸增加，而部分民眾在使用完後常隨意丟棄導致環境髒亂，為了守護台東鄉親的健康及保持環境整潔，使用後的免洗餐具應經過簡易沖洗後再打包交由垃圾車載運，避免造成環境髒亂。

環保局指出，稽查人員於每日例行巡查中常發現路邊有民眾隨意棄置的免洗餐盒、碗筷，一段時間後容易孳生蒼蠅，未處理的廚餘也因發酵而產生噁心的臭味，對環境衛生有負面影響， 隨意丟棄更可能因此被裁罰1200至6000元罰鍰，呼籲鄉親若未將使用完的餐具妥善處理反而成為危害環境的元兇，做好回收也是防疫的一環，疫情時期更應做好個人的環境衛生清潔。

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