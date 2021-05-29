快訊／居隔戶叫外送付現金！外送員憂染疫提求償　衛生局打臉

地方中心／高雄報導

高雄市一名foodpanda外送員宣稱，在27日送餐給一名居家隔離對象，但因為對方是以現金交易，所以得要有近距離接觸，讓他覺得有染疫風險，希望公司在疫情期間做出「有效防疫措施」，不過消息曝光之後，高雄市衛生局介入了解後表示：「該地址無居家隔離對象或自主健康管理對象」。

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▲外送員送餐到居家隔離者家外 。（圖／民眾提供）

高雄市衛生局在消息曝光之後，因為這名外送員宣稱送餐給「居家隔離對象」涉及疫情管控，所以主動介入了解，經過調查之後，衛生局表示「該地址無居家隔離對象或自主健康管理對象」，不排除有可能是外送員的送餐對象，因為個人擔心傳播風險，所採取實施的「自我防疫行為」，請高雄市民放心。

整件事情的起源，主要是高雄一名外送員27日晚間9時52分接獲派單，送餐前往三民區一處透天民宅，到達後才點開與訂單者的通訊，才發現點餐者寫著：「隔離中，請掛機車上，錢也放機車上，已消毒不用找」。

▲外送員送餐到居家隔離者家外 。（圖／民眾提供）

由於提早送達，對方來不及準備還正在開鐵門中，於是請他將餐點放著，並拿出3張百元鈔和1枚50塊的硬幣，並噴灑了酒精，再退後請外送員取走錢。事後，這名外送員想一想還是很擔心，就怕因此染疫，認為疫情當頭，因此透過反應機制管道，向foodpanda反應，要求隔離用戶只用線上付款。

結果公司只以「外送夥伴你好，如果在送餐過程遇到任何問題，或和派單聯繫中有任何狀況，協助填寫表單」的罐頭訊息來回應，甚至最後顯示「已解決」。讓這名外送員覺得公司無視外送員的安全，應該是要替外送員想一下，防疫浪頭上，應該有更有效的作為來保護外送員的安全。

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