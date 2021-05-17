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全球疫情一次看！越南新加坡日增新高　英國想解封「確診又升8%」

▲▼ 美國疫情／根據民調，疫苗接種率將近67%。（圖／路透） 

▲ 根據民調，美國成人疫苗接種率將近67%。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒至今在全世界造成1.62億人染疫，奪走340萬條性命。在國際上被譽為防疫模範的台灣爆發社區感染之際，防疫表現優異的新加坡如今也面臨重大考驗。隨著疫苗問世，英國及歐洲多國施打進度快，疫情逐漸穩定，美國已完成接種者究竟是否需戴口罩則成為關注焦點。然而，印度至今確診數居高不下，甚至擴散至南亞多國，《ETtoday新聞雲》為讀者整理各地疫情概況如下。

目前全球確診人數最高的國家為美國，累計達3290萬人染疫，58萬人病歿，但隨著疫苗接種率提升，一周新增病例已降至去年6月以來最低。根據Axios/Ipsos民調，67%成年人已施打疫苗或即將施打。

英國疫苗接種計畫穩定成功，超過70%人口已施打第一劑疫苗，完整接種者則有近30%，未料室內社交活動與擁抱禁令宣告解除後，近一周確診人數上升8%，首相強生呼籲民眾，應謹慎行使剛恢復的自由。由於印度變種病毒出現，也有議員警告，封鎖措施應持續延長。

▲▼新加坡疫情／政府宣布限制社交集會，民眾採買物資。（圖／路透）

▲ 新加坡政府宣布限制社交集會，民眾採買物資。（圖／路透）

越南16日通報187起確診病例，已經是近一周來第二次刷新最高紀錄，至今累計4175人染疫，其中36人死亡。衛生部聲明指出，多數患者在檢出陽性前已被隔離，並已透過COVAX取得近170萬劑AZ疫苗。

新加坡過去防疫成績不俗，現也面臨危機，16日通報38起本土個案，達到去年4月14日以後單日新增本土個案最高紀錄，且其中多達17例感染途徑不明，政府現已對集會活動祭出最嚴格限制。

日本日前將緊急事態宣言實施區域再擴大，16日通報單日5261人確診，但疫苗接種率僅3%。NHK報導，東京與大阪17日擴大預約，目標7月底前完成為所有老年人注射。

▲▼ 印度主要城市確診病例趨勢。（圖／路透）

▲ 印度主要城市確診病例趨勢。（圖／路透）

印度第二波疫情慘況震驚全球，16日通報31萬人染疫，較先前單日40萬確診高峰明顯降低，但仍遠遠超出該國公衛系統可負荷的範圍。各地嚴重缺乏醫療與殯葬資源，悲慘場面不斷在街頭上演。

鄰近印度的尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡及馬爾地夫等南亞國家同樣存在人口密集、公衛系統脆弱等致命因素，在印度疫情外溢之下，儘管多國加強邊境管制，仍阻止不了人流，近來確診數大增，加上本為疫苗出口大國的印度停止供應，恐怕重演印度悲劇。

▲▼ 印度疫情。（圖／路透）

▲ 印度疫情嚴峻，甚至擴散至南亞多國。（圖／路透）

自中國2019年12月向世界衛生組織（WHO）通報首起病例，病毒擴散至全球219個國家，如今歐洲與北美死亡率已超過最早爆發的亞洲。根據中共國家衛生健康委員會，截至16日24時新增25起病例，20起為境外移入，5例為本土個案，無新增死亡病例。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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