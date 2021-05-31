以色列4次大選組閣失敗「造王者出現」！　納坦雅胡執政12年恐退位

▲以色列現任總理納坦雅胡 。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉30日專電

在以色列國會掌握關鍵6席的右派政黨聯盟「右傾」，其領導人班奈特今天決定支持「變天」，此舉很可能結束總理納坦雅胡12年執政，那將使班奈特成為「造王者」。

半島電視台（Al Jazeera）報導，班奈特（Naftali Bennett）與右傾（Yamina）成員見面後說：「我有意盡最大努力跟我的朋友拉皮德（Yair Lapid）一起促成全國團結政府。因此，如果一切順利的話，我們可以一起讓國家免於混亂，使以色列重回正軌。」

在納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）兩年內4度試圖組閣失利後，總統李佛林（Reuven Rivlin）5日指定中間派「未來黨」（Yesh Atid）領導人拉皮德籌組政府。

未來黨在3月23日以色列自2019年4月以來第4場無定論大選後成為國會第2大黨，被寄予「變天」厚望的拉皮德可於6月2日子夜之前組成政府。

獨立新聞媒體「中東之眼」 （Middle East Eye）報導，電視轉播班奈特上述演說，他的決定可能使拉皮德聚攏右翼、中間和左派政黨，讓納坦雅胡自1999年以來首度在選舉中吞敗。

拉皮德能否「登基」現在端賴班奈特動向，班奈特的右傾在120席國會中雖然只有6席，卻足以讓他成為「造王者」。

依照預期的權力共享協議，班奈特可能會先接替71歲右翼「聯合黨」（Likud party）黨魁納坦雅胡成為總理，之後再由拉皮德依照輪替協議繼任。

49歲的班奈特說：「要不進行第5次大選，不然就要組成團結政府。」

然而，除了拉納坦雅胡下馬之外，可能的新執政聯盟成員幾乎沒有共同點。反納坦雅胡陣營需仰賴國會中的阿拉伯成員支持，他們反對班奈特的大部分理念。班奈特主張在遭到占領的約旦河西岸（West Bank）擴大屯墾並予以局部兼併。

反納坦雅胡陣營如果成功，預料會先將諸如宗教的社會作用和巴勒斯坦建國志業等內部分歧擺一邊，聚焦如何從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中恢復經濟。

納坦雅胡是以色列在位最久領導人。遭依收賄、詐欺及背信罪名起訴的他一旦失勢恐面臨重刑，已竭盡所能地為延續政治生命奮戰兩年。納坦雅胡否認針對他的指控。

在班奈特上述宣布後，納坦雅胡指控班奈特「世紀詐騙」，強調對方曾經公開承諾不加入拉皮德陣營，並強調上述可能的執政聯盟恐對以色列安全和未來造成危害。

他說：「它（指可能的執政聯盟）對以色列嚇阻力會造成什麼影響？…他們會怎樣面對伊朗和加薩（Gaza ）？他們對華府要怎麼說？」

納坦雅胡試圖進行最後反撲，今天提出建議想要拉攏另一位右派政治人物薩爾（Gideon Saar），讓薩爾先當總理15個月，再由他自己做兩年，然後讓班奈特接手做完剩餘任期。不過曾任聯合黨政府部長的薩爾很快就予以拒絕。

政敵表示，納坦雅胡所涉貪瀆案是以色列必須換人執政的主因，強調他會運用新任期立法賦予豁免權以自保。

如果57歲的拉皮德6月2日子夜無法組成政府，以色列很可能得進行第5場大選。