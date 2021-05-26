以色列「鐵穹」9成攔截率　卻擊落自家「雲雀」無人機

▲以色列的「鐵穹」防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張家瑋／綜合報導

以色列國防部（Israel Defense Forces,IDF）證實，在加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的交戰中，鐵穹防禦系統（Iron Dome defence system）擊中自家雲雀（Skylark）無人機。

綜合外媒報導，以色列國防部曾在5月17日宣布，首度在戰鬥中以「鐵穹」擊落巴勒斯坦哈瑪斯的無人機，而這次負責操作鐵穹防禦系統的士兵，竟錯認由比特系統（Elbit Systems）製造的雲雀無人機為敵方軍機，便將自家飛機擊落，引發了國防部高層的強烈關注，但目前尚不清楚是哪一型號的「雲雀」無人機被擊落。

▲「鐵穹」防禦系統為攔截火炮炮彈、火箭彈和迫擊炮彈而設計。（圖／路透）

以色列國防部稱「鐵穹」攔截率高達9成，而根據維基百科，以色列研制的「鐵穹」系統是一套全天候、機動型防空系統，主要是為了攔截火炮炮彈、火箭彈和迫擊炮彈而設計，也可以用於對付小型無人機、低空飛行的有人駕駛飛機甚至是巡航導彈。

以巴衝突從5月10日開始，雙方激戰11天，而埃及居中斡旋，促使以巴雙方20日達成停火協議。根據統計，在這次衝突中，巴勒斯坦哈瑪斯約向以色列發射了4300枚火箭彈，而以色列則在近兩星期的戰鬥中，空襲約1500次。