拓展農產品國際市場　嘉義優質鳳梨進軍日本樂天市場

▲嘉義媒合優質鳳梨進軍日本樂天市場。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義鳳梨品質絕佳，深受消費者喜愛，每年4到6月更是嘉義縣金鑽鳳梨主要產季，也是日本朋友念念不忘的台灣美味。嘉義縣政府媒合三度榮獲「神農獎」的阿美鳳梨在日本樂天市場上架，上網就可輕鬆下單，品嚐當季鳳梨酸甜可口的鮮嫩好滋味。

北回歸線通過嘉義縣，孕育出得天獨厚的作物栽培環境，非常適合從事農業生產。由於緯度與氣候的不同，日夜溫差大且陽光充足，有利糖份累積，嘉義鳳梨肉軟多汁、纖維細小、絕佳酸甜比，爽口香甜，味甜美不膩口，香氣馥郁，含有大量的膳食纖維及維生素C，營養價值非常高，吃鳳梨可以幫助消化，促進食慾，鳳梨也可以入菜，美味又可口。

縣府指出，嘉義鳳梨最優最鮮，以台農17號金鑽鳳梨為最大宗，其次是台農20號牛奶鳳梨，還有玉蘭花和百香果口味，品種多樣化。縣府攜手三度榮獲神農獎的「阿美鳳梨」進軍日本網購市場，讓日本朋友在疫情之下雖然不能出國，還是能吃到當季最美味的鳳梨。

在台灣的樂天網購平台也同步推出日本外銷品等級金鑽鳳梨，夏天「吃鳳梨正對時」，價格經濟又實惠，歡迎消費者多加採購，支持在地農產。嘉義縣政府將持續開發不同農產品的海外行銷通路，帶領嘉義縣優質農產品前進全球市場。

購買網址：

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日本樂天

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