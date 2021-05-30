　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／首例新北消防救護員檢測確診　「31隊員送篩檢」緊急消毒

▲▼新北市消防局第一大隊新板分隊一名消防員確診新冠肺炎 。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲新北市消防局第一大隊新板分隊一名消防員確診新冠肺炎 。（圖／翻攝谷歌地圖）

記者陳雕文、陳以昇／新北報導

新北市30日新冠肺炎確診案例依然居全台首冠，高達193例，消防局位於板橋區民族路第一大隊新板分隊，其中一名消防隊員快篩陽性，再經PCR核酸檢測，確診新冠肺炎。消防局立即對剩餘31名消防員進行篩檢。

據悉，這名消防員29日執勤時，出現身體不適有發燒症狀，進行快篩時發現陽性，30日進行PCR核酸檢測確診，新北市消防局緊急對分隊進行消毒，目前正等候其餘31名隊員檢測結果。

ET快訊
家族8人確診　他淚吐「醫療緊繃」慘況：爸爸等PCR結果等到昏
陳時中稱「世界怎跟得上台灣？」吳斯懷質詢被翻出　網朝聖讚爆
EPS都負的！高端疫苗1年半「狂漲13倍」　總市值破825億
原列死亡個案　50多歲女「活著接電話」！莊人祥揭背後原因
全台確診人數破7000　11家「防疫保單」總整理！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／首例新北消防救護員檢測確診　「31隊員送篩檢」緊急消毒

快訊／國3台南新化段自小客翻覆　3歲女童頭部重創當場死亡

驚悚畫面曝！17歲少年開車訪友遇暴雨　打水漂失控撞牆慘死

三級警戒還要辦免費消防講習　高雄消防局打臉：推銷才是真的

東港漁船走私香菸藥品　「船長神色有異」被海巡識破

快訊／新北夫妻到台中看病　丈夫墜樓命危、妻陳屍旅館客房

快訊／北市豪雨狂炸路樹倒塌　中山北路雙線車道封閉搶通中

獨／賓士併排「貴婦」上貨推車丟路邊　網：有一種有錢人很可怕

基隆男「殺死哥嫂」後跳樓亡　遺書曝50年積怨：12歲就想...

好消息！刑事局國際刑警3警官PCR複驗均陰性　解除隔離

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

全台疫情惡化24人「死後才確診」　醫師：快樂缺氧易錯失救治時機

快訊／首例新北消防救護員檢測確診　「31隊員送篩檢」緊急消毒

快訊／國3台南新化段自小客翻覆　3歲女童頭部重創當場死亡

驚悚畫面曝！17歲少年開車訪友遇暴雨　打水漂失控撞牆慘死

三級警戒還要辦免費消防講習　高雄消防局打臉：推銷才是真的

東港漁船走私香菸藥品　「船長神色有異」被海巡識破

快訊／新北夫妻到台中看病　丈夫墜樓命危、妻陳屍旅館客房

快訊／北市豪雨狂炸路樹倒塌　中山北路雙線車道封閉搶通中

獨／賓士併排「貴婦」上貨推車丟路邊　網：有一種有錢人很可怕

基隆男「殺死哥嫂」後跳樓亡　遺書曝50年積怨：12歲就想...

好消息！刑事局國際刑警3警官PCR複驗均陰性　解除隔離

MotoGP／「臘肉獨走」力抗杜卡迪豪奪冠軍！義大利站最速報

《進擊的巨人》米卡莎聲優結婚！　石川由依閃嫁圈外人老公

許常德批網路教學「跟不上社會脈動」　教育部：會持續精進配套措施

不斷更新／疫情來襲　科技、金融、電信業防疫措施盤點看這裡

邱宇辰11年前登日本雜誌！曝傑尼斯風造型…網驚呼：超像龜梨和也

陳時中稱「世界怎麼跟得上台灣？」吳斯懷質詢被翻出　網朝聖讚爆

撒水頭不美觀！他想拆「像飛碟的蓋子」　專家曝用途：當然不可以

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車喔？才錄2hrs慘遭「強制收工」

華邦電中科廠員工確診！公司證實「不影響營運」：已匡列接觸者

Ryan出超實用筋膜槍！按壓的地方是獅掌　實在有夠可愛

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

社會熱門新聞

快訊／台東男陳屍家中！同住哥哥沒發現

即／新北夫妻到台中看病　夫墜樓妻陳屍客房

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

即／基隆堵南公墓旁命案！弟持刀「殺死哥嫂」後墜樓釀3死

17歲少年開車訪友　遇暴雨打水漂撞牆慘死

即／國3新化段自小客翻覆　3歲女童頭部重創死亡

高雄8男3女無罩爽玩水　總罰金66萬起跳

獨／賓士併排「貴婦」上貨推車丟路邊

網約D級正妹來50歲大媽　高雄男無奈改半套　

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

首例新北消防救護員確診　31隊員篩檢

北市警打3200支疫苗　傳3線1督察+警政署秘書搶打

即／北市豪雨狂炸路樹倒塌搶通中

基隆弟「拔刀殺兄嫂」輕生亡！她死前狂喊：阿利啊

更多熱門

相關新聞

即／澎湖疑染疫婦匡列3住戶陰性

即／澎湖疑染疫婦匡列3住戶陰性

澎湖縣政府30日下午表示，縣府擴大調查29日50多歲的疑似染疫的婦女案例接觸者，目前匡列11人居家隔離，3人PCR檢測為陰性，5人PCR檢驗中，另有3人待安排採檢。

郵局發口罩給基層！郵務士實測：一拉就斷

郵局發口罩給基層！郵務士實測：一拉就斷

打疫苗變群聚破口？柯文哲這樣說

打疫苗變群聚破口？柯文哲這樣說

雲林外縣市４確診足跡　斗六家樂福在列

雲林外縣市４確診足跡　斗六家樂福在列

國產疫苗拚EUA　前台大醫示警

國產疫苗拚EUA　前台大醫示警

關鍵字：

新北市消防員確診PCR台灣防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

快訊／今日增10死「本土226＋校正回歸89」

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

余苑綺僅存肺葉片有陰影　媽痛哭

北市四級兵推曝光！全面停班、台鐵過站不停

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

快訊／疾管署與高端疫苗簽約　採購5百萬劑國產新冠疫苗！

士林菜市場「人潮塞爆」　竟比晚上夜市熱鬧

雷／這是用血換的！《火神》6大爆哭點

快訊／台中宣布「逛市場分流」！

停課在家吵架！貓暖陪哥罰跪求情

今確診+校正回歸「共355例本土」　新北市193例最多！

更多

最夯影音

更多
鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面