快訊／首例新北消防救護員檢測確診　「31隊員送篩檢」緊急消毒

▲新北市消防局第一大隊新板分隊一名消防員確診新冠肺炎 。（圖／翻攝谷歌地圖）
記者陳雕文、陳以昇／新北報導
新北市30日新冠肺炎確診案例依然居全台首冠，高達193例，消防局位於板橋區民族路第一大隊新板分隊，其中一名消防隊員快篩陽性，再經PCR核酸檢測，確診新冠肺炎。消防局立即對剩餘31名消防員進行篩檢。
據悉，這名消防員29日執勤時，出現身體不適有發燒症狀，進行快篩時發現陽性，30日進行PCR核酸檢測確診，新北市消防局緊急對分隊進行消毒，目前正等候其餘31名隊員檢測結果。
▲新北市消防局第一大隊新板分隊一名消防員確診新冠肺炎 。（圖／翻攝谷歌地圖）
記者陳雕文、陳以昇／新北報導
新北市30日新冠肺炎確診案例依然居全台首冠，高達193例，消防局位於板橋區民族路第一大隊新板分隊，其中一名消防隊員快篩陽性，再經PCR核酸檢測，確診新冠肺炎。消防局立即對剩餘31名消防員進行篩檢。
據悉，這名消防員29日執勤時，出現身體不適有發燒症狀，進行快篩時發現陽性，30日進行PCR核酸檢測確診，新北市消防局緊急對分隊進行消毒，目前正等候其餘31名隊員檢測結果。
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