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快訊／高嘉瑜：政府高層應清查是否持有高端股票　停止各種陰謀論

▲▼高嘉瑜年菜唱歌行程(預發 初三留稿用)。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對近日國產疫苗各種傳言與陰謀論，民進黨立委高嘉瑜30日透過臉書表示，政府高層應該立刻查清楚並公布是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言跟陰謀論，也應簡化放寬並盡可能協助民間自購疫苗的程序，快速通關立刻施打。

高嘉瑜表示，日本《產經新聞》在28日頭版頭條報導，日本將會以日本認證完畢但多餘不打的AZ部分提供給台灣，將在近日內詢問台灣需要，只要釐清接種後健康受害責任不在日本，最快6月初就會抵台。

高嘉瑜說，日本外相茂木敏充證實正在研議詳細辦法，自民黨參議員與台灣關係委員會負責人佐藤正久也向《路透社》證實，自民黨已在推動相關建議案；除此之外，日本行政改革相河野太郎29日亦表示，「遇到困難就是要互相幫忙」。

對於日本有1億2000萬劑AZ疫苗，1億9400萬劑輝瑞疫苗，5000萬劑莫德納。高嘉瑜認為，相較於日本人口1.2億人，撥給台灣1、2千萬劑疫苗絕對還綽綽有餘，也足以幫助台灣解決眼前困境。

對於中國大陸公開表示，台灣不能從其他國家獲得疫苗一事，高嘉瑜則反問，「到底誰在此時將疫苗政治化？誰在搞意識型態？」

關於國產疫苗近期的爭論，高嘉瑜說，近期也有各種傳言，指稱有人在阻擋購買BNT、AZ到台灣是為了國產疫苗，是利益考量，陰謀論者認為政府設下各種障礙，甚至不讓民間自購，是為了保護國產疫苗甚至炒股。

高嘉瑜認為，這樣的傳言必須自清，政府高層應該立刻查清楚並公布是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言跟陰謀論，也應簡化放寬並盡可能協助民間自購疫苗的程序，快速通關立刻施打。

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