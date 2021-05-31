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快訊／何時、何地接種疫苗？蔡英文曝：唐鳳正在做預約系統的設計

▲▼政院簡訊實聯制記者會，政委唐鳳、發言人羅秉成、交通部長王國材出席。（圖／記者陳家祥攝）

▲政委唐鳳。（圖／記者陳家祥攝）

記者黃巈禾／台北報導

國外疫苗預計6月會陸續到位，國產疫苗7月可望取得緊急授權，為了建立疫苗施打的效率，行政院已預計6月中旬推出「疫苗接種預約平台」，對此，總統蔡英文31日傍晚出面發表談話時也表示，這個系統要讓大家知道自己要在什麼時候、什麼地方施打疫苗。

蔡英文表示，未來將進入大規模施打的階段，為了讓疫苗施打能夠更有效率地進行，政府會動員更多的醫護能量，以及投入更多的資源。

她指出，行政院政委唐鳳已經在做預約系統的設計，讓大家知道自己要在什麼時候、什麼地方施打疫苗，現在這個系統正在測試的階段，測試完成後很快就會上線使用。

蔡英文說，在疫苗施打的部分，除了沿用既有的流感疫苗的系統之外，還會開發其他的系統，從醫院、診所到大型的施打場所都會列入規劃，讓大家有序施打，「兼顧防疫的需求，是我們的原則」，因此，未來還需要許多醫護人員的協助，希望大家能踴躍幫忙，協助完成疫苗的接種。

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