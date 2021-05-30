中央卡郭台銘？　柯建銘佩服他「關公」精神！反批在野政治算計

▲柯建銘。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘證實要買500萬劑BNT疫苗，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻定調，由政府和原廠簽約，並由中央統籌分配，引發外界質疑卡疫苗。對此，民進黨黨團總召柯建銘30日在臉書發聲，最佩服的就是郭台銘。

柯建銘表示，午後窗外傳來下雨聲，相信大家都祈禱能夠變成豪雨，氣溫也下降了，但政治對立、攻擊、緊張、不安是否也降溫了？所有人都知道關鍵在「疫苗」，近半年來，提供疫苗來源、訊息，身為執政黨總召是最容易被找到的。

柯建銘指出，這中間有熱心、救人、為牟利，或道聽途說皆有，但出發點最純正，沒有政治意圖，只想救人，又願意自己慷慨解囊轉贈政府，挖空心思、鍥而不捨的努力，最佩服的就是郭台銘董事長。

柯建銘透露，23日以來至今1星期，不管見面、通話，事實上來來回回從未間斷，郭董明知難為，卻從未放棄，這應該是「關公俠義精神」的人格特質，及凡事努力到最後一刻的鬥志使然。

對於外界批評執政黨的聲浪，柯建銘強調，全世界不可能有政府會放任疫情嚴重而不解決，執政黨也不會笨到如此，不管防疫、紓困、振興，執政團隊從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、各部會首長，甚至民進黨立法院黨團成員、全國醫療團隊，所有系統全方位動起來，無不竭盡心力，不眠不休，全力衝刺，容或有不足之處，也接受各方意見，不斷改進，台灣人面對的是前所未有的衝擊與危機，不應對行政團隊及陳時中做謾罵與攻擊，特別是假訊息不要亂傳，謠言止於智者，比病毒更毒。

柯建銘指出，「同島一命」希望是不分藍綠、全民共識才對，不該出現政治算計，「政治應該止步」是最基本國民道德，陳時中對疫苗的態度講的很清楚，精確解釋是「很歡迎，也很感謝各方提供疫苗來源的可行性」，所言包括郭台銘、佛光山、孫文學校、縣市政府、企業，只要資料備齊，政府都會進行必要的行政了解與協助，包括爾後冷鏈運輸、施打、分配等行政及技術支援，終究疫苗採購也涉及法律、注射後的安全、政治及國際規範等問題，這是戰略物資，非一般採購，在在須政府協助完成，政府、民間充分合作，到國際上共同尋找任何可能性，絕無預設立場會去擋誰，或設障礙門檻，是不分朝野、民間共同努力。

柯建銘提到，明天以後也許會看到，也樂見不同單位送件，就用此道理、原則、負責的態度來走下去，疫苗的取得沒有想像中那麼簡單，極其複雜，政府最後的把關及安全控管是必須的，盼早見疫苗的取得，才是同島一命，「政治止步」、「藍綠退位」，「攻擊、對立、猜忌、口水」，在成熟社會就此消失，這才是偉大的國家，這才是台灣人的驕傲。

柯建銘呼籲，明天《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》就要在立法院處理，這是21日朝野協商共識，也在院會宣讀過的結果，經過5/27、5/28兩次朝野協商，結論就等國民黨簽署，「明天的立法院希望朝野能合作，儘速通過追加預算，以解百業之困、百姓之苦。老柯拜託！」