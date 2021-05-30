澎湖疑染疫婦插管送加護！指揮中心未列確診　縣府再公布足跡

▲ 澎湖傳出疑似有人確診，又因為大雨，所以街道相當冷清。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／澎湖報導

澎湖縣政府29日宣布有疑似確診病例，但是否為確診個案，必須等到中央流行疫情指揮中心公布之後才能確定，不過在30日的中央記者會中，卻沒有見到澎湖有確診病例，莊人祥表示：「檢體目前正在帶回來台灣，會再做一次採檢確認，這個個案是在插管中，是當地的第一個個案，會比較謹慎，會再做一次確認」。澎湖縣政府回應，「院方已依程序回報，後續依中央疫情指揮中心進度處理，縣府提早防疫因應，讓民眾盡快加強自我保護。」

同時澎湖縣政府30日下午表示，根據這名五十多歲的疑似確診婦人的手機定位資料，20日從高雄返回澎湖後至27日病發前，活動範圍主要集中在馬公市治平路、中華路、新生路、中正路間的區塊，目前衛生局、警察局正在進一步追蹤詳細足跡地點、時間。

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澎湖縣政府表示，她在27日病發後，多數時間都在租屋住處，至5月29日才在友人的陪同下到附近診所就醫。縣府已匡列多位接觸者採檢，目前PCR採檢皆為陰性，並要求安置隔離，另依足跡進行清消。

▲▼ 澎湖傳出疑似有人確診，又因為大雨，所以街道相當冷清。（圖／民眾提供）

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