快訊／台中宣布「逛市場分流」！盧秀燕：按照身分證末碼進行

▲台中記者會。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連激增，30日新增266例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例。其中，台中新增9名確診個案。對此，台中市長盧秀燕提出，「市場分流運動」，包含分流採購防、線上採購、一次買足、作伙宣導四大原則，按身分證字號尾數，單數於每周三五日、雙數於每周二四六分流採買。

盧秀燕表示，首先，運用身分證字號尾數「分流採購」，尾數單數的人於星期三、五、日採買，尾數雙數的人於星期二、四、六採買；其次，推薦「線上採購」，減少實體採購，台中市許多農會都有線上採購，甚至有台中市民免運費優惠，在家線上採購蔬果箱，不用外出就能送到家中，減少感染風險。

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盧秀燕表示，民眾可以一次買好足夠的輛，就不會太頻繁外出，少去多買，買好就走；最後，她呼籲大家都要「作伙宣導」，什麼宣導，都比不上全民宣導，希望所有看到直播、新聞的朋友，都能告訴更多家人及朋友，一起落實市場分流運動四大原則。

經濟發展局表示，此次全國官方首創公布「市場分流運動」，透過身分證字號尾數分流採購，盼可減少單日人潮，每周盡量以出門採買一次為原則，一次盡量買足，就可減少出門機會及染疫風險，「家中老小多提醒，時時叮嚀分流好」，全民共同抗疫。

另外，除了台中以外，高雄市政府也於30日召開防疫會記者會時，由市長陳其邁宣布，傳統市場買菜採分流制，依照身分證號尾數，單數「1.3.5.7.9」分為每周三、五、日採買，雙數「2.4.6.8.0」分為每周二、四、六採買。陳其邁表示，呼籲民眾出門採買一次購足1個禮拜份量，但若是菜市場無法做好人流管制，也要請菜市場暫停營業。

▲台中逛市場分流。（圖／記者李忠憲翻攝）