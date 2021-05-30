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這波疫情已97死！張上淳揭現況：使用呼吸器達180人、葉克膜2人

▲▼指揮中心5/26記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布今（30）日新增266例本土加上校正回歸89例，另有10例死亡；國內這波疫情已經累積超過6800例個案，其中有97例死亡。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說明，目前嚴重個案有258人接近呼吸衰竭或已經呼吸衰竭；至於使用呼吸器人數達到180人，使用葉克膜則維持2人。

指揮中心表示，今日新增之266例本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月14日至5月29日。另校正回歸個案89例中，為42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日。

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指揮中心說明，今日新增10例死亡個案（案1574、3972、4092、4798、4832、5288、5682、5690、6631、6907），共計為男性9位、女性1位，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月6日至5月25日，確診日介於5月16日至5月28日，死亡日期介於5月24日至5月29日，詳如新聞稿附件。

張上淳說明，截至上午為止，嚴重肺炎占9.3％，接近呼吸衰竭或已經呼吸衰竭者有258人，占3.3％；使用呼吸器有180人，使用葉克膜維持2人。

國內傳出第一線醫師反應用於治療新冠的藥物瑞德西韋數量不足，中央給藥標準嚴格。衛福部次長石崇良表示，國內目前瑞德西韋庫存充足，而用藥上過去健保還有事前審查機制，現在不用，只要有按照指引治療，會對臨床用藥做最寬鬆放寬。

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