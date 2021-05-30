快訊／台中+9足跡曝！高鐵、好市多、新光銀行、東海大學都入列

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

國內30日新增266例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例。其中，台中新增9名確診個案，稍早市府也公布相關足跡，包含高鐵南下333班次、東海大學男宿、好市多北台中店、新光銀行松竹分行。

台中今日確診9例，其中有5例是昨日公布的案7527（北屯72歲女性）北屯家庭群聚感染，包含她的丈夫、孫子、長媳、次媳、鄰居，而在進行鄰居疫調時，發現鄰居住在北部的女兒及北市萬華的友人均已於日前確診，而鄰居的先生及外籍看護2人目前也已掌握確診尚未有案號，此波群聚一共13例確診。

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衛生局長曾梓展說明，北屯區家庭群聚案感染今日新增5例，案7928為案7527的78歲丈夫，平常都會到家對面的筍園，23日開始出現症狀，27日因太太確診，28日至醫院就醫採檢確診；案8071為案7527的22歲孫子，從事建築業，近期無旅遊史，22、25、27日均有到工地工作，25日開始出現症狀，因奶奶確診，28日至醫院就醫採檢確診。

案8072為案7527的70歲鄰居，無相關症狀，不定時與案7527一起聊天，27日曾至太平區百豐南北貨批發購物，29日採檢確診。經疫調發現，案8072於11至19日曾有北市萬華區朋友到台中家裡拜訪居住，這位萬華區朋友16日出現症狀曾就醫、25日死亡確診為新冠肺炎；此外，案8072在北部工作的女兒11日也曾返回台中家中，母女二人與這位萬華朋友一起用餐，女兒於20日確診。

案8073為案7572的46歲長媳，無相關症狀，因婆婆確診被匡列居家隔離，28日至醫院採檢確診；案8074為案7527的44歲次媳，從事餐飲業，無相關症狀，23日曾有南投活動史，26日回北屯區娘家一同用餐，27日曾至7-11北屯區天星門市、新光銀行松竹分行及好市多北台中店購物，因婆婆確診後居家隔離，28日至醫院採檢確診。

此外，案8075西區21歲北部某大學生，14日學校開始遠距教學後都待在宿舍，19日搭乘高鐵333車次由台北返回台中，21日出現症狀，22日曾至東海大學宿舍接弟弟回家，29日至醫院急診篩檢確診。

案8167北屯區37歲女性，從事網物購物工作，因小孩停課鮮少出門，14日父親從台北來探望，21日出現症狀，29日至醫院急診篩檢確診。案8168潭子36歲男子，為上班族，近日無旅遊史或外縣市接觸史，26日出現症狀，27日曾至潭子區圓通南路上極速造型百元剪髮，29日因發燒不適前往醫院採檢後確診，感染源待釐清。

案8169為5月27日公布確診案6352（龍井區25歲北部大學女研究生）的27歲工程師男友，15日與女友至台北板橋外公家聚餐，20日接獲通知外公、外婆及表兄弟陸續確診，21日至醫院快篩陰性，24日出現症狀，25至醫院採檢陰性，26日因女友確診匡列居家隔離，29日因身體不適再度至醫院採檢確診。

此外，曾局長也補充昨日公布確診案7547豐原35歲女性相關足跡，案7547為工業公司員工，24日曾至麥當勞豐原和平店，25日曾至遠傳豐原站前直營門市、薔薇派（豐原總店），週末與家人一起回南投婆家，26日因公公（案6762）確診匡列居家隔離，27日出現症狀至醫院採檢，28日確診。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。