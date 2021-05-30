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快訊／火速爭取500萬劑BNT疫苗　郭台銘：72小時內完成文件

記者徐政璿／台北報導

國內疫情險峻，指揮中心28日開放地方政府和企業提出申請採購國外疫苗。郭台銘29日親自在臉書說明，已透過自己出資的永齡基金會成立專案小組，預計申請500萬劑德國BNT疫苗，將由德國空運直抵台灣，他30日再度向外界說明進度：「關於疫苗ㄧ事，永齡深知國人的關切，但請各位稍安，為我們爭取交貨保留空間，72小時內拚文件」。

 ▲▼郭台銘出席癌醫中心感恩晚會。（圖／記者張一中攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者張一中攝）

郭台銘29日表示，不論任何黨派或政治人物對於類似議題所稱之任何洽購，數量，均與本人及永齡無關，也奉勸各界人士，不要以此類議題做為搶聲量與政治攻防議題，盼回歸理性討論，還給社會務實的數量及做法，無故升高此議題的政治化對立，絕不是百姓之福，望念蒼生。

郭台銘強調，永齡預計申請500萬劑BNT疫苗就是德國BNT生產，包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間，請勿再以訛傳訛，再次希望大家以蒼生為念，此計劃仍在進行中。

郭台銘7點聲明：

1.永齡一定會委託合格廠商向政府提出申請，目前正依政府提出的八項要求，整理資料匯整中。不管最後的結果成功或失敗，一定向社會大眾說明原委，榮辱自負。

2.當希望能為台灣購進疫苗時，就已預期會有各種不實的訊息，不管是為了什麼目的，這些訊息多半都是部分媒體以「不具名消息來源」的方式爆料，多為不實的新聞，抗疫工作是同島一命，我相信所有人都是同一條心，為了渡過疫情難關正在努力中。

3.本人及永齡團隊是以慈善，助人助己為初衷，不涉入任何政黨或政治人物之糾葛，對政府及主管機關將以最善意，合作的態度，希望能讓民間企業的力量與政府共同協力，以政府立場為難不能做的事，由民間企業或機構來協助，以務實的態度，創造社會最大的福祉。

4.不管任何黨派或政治人物對於類似議題所稱之任何洽購，數量，均與本人及永齡無關，也奉勸各界人士，不要以此類議題做為搶聲量與政治攻防議題，盼回歸理性討論，還給社會務實的數量及做法，無故升高此議題的政治化對立，絕不是百姓之福，望念蒼生。

5. 永齡預計申請500萬劑BNT疫苗就是德國BNT生產，包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間，請勿再以訛傳訛，再次希望大家以蒼生為念，此計劃仍在進行中。

6. 不管是AZ，莫德納，還有BNT，或是未來台灣自己的國產疫苗，都是在和時間賽跑，在目前未能有足夠的疫苗讓台灣回歸正常生活之前，我們都不該放棄任何一個機會。

7.在台灣法令的要求下，是無法進口中國製疫苗，永齡也不會考慮引進中國製疫苗。請不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談，並不會得到台灣社會更大的支持。

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