香港人「有疫苗不想打」　港商想送「婚姻配對套票」獎勵接種者！

▲香港疫苗接種意願低，政府官員帶頭先打，盼為民眾建立信心。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港行政會議成員林健鋒30日表示，香港疫苗接種意願低，為了鼓勵香港民眾接種新冠疫苗，商界正研究舉辦抽獎，目前已接觸多家企業，反應相當正面，願意提供機票、酒店住宿、電影票、餐券，以及「婚姻配對套票」等獎品。

林健鋒在電視節目上指出，香港疫苗接種情況不佳，要達到「群體免疫」必須急起直追，工商界也很關心，他最近接觸了很多朋友，都表示願意提供優惠鼓勵民眾接種，包含機票、酒店住宿、電影票、餐券等。

林健鋒提到，還有商界的朋友提到可提供「婚姻配對套票」，由專業的婚姻配對公司協助單身男女配對、約會、諮詢等服務，「希望民眾在打針後都可以參加抽獎，也希望能有更多人獲得獎品。」

▼香港2月底就已經取得大量BioNTech疫苗，但由於施打率不佳，許多疫苗面臨過期。（圖／翻攝香港政府）



林健鋒認為，抽獎有助於提高疫苗接種率，希望外界不要以「貪」字來形容相關抽獎計劃，「疫情是整個社會的事，不能事事要求政府出錢。」

林健鋒也建議，為了香港的整體健康著想，雇主可為接種疫苗的員工提供假期，另外有些婦女可能害怕打針，雇主也可為其丈夫提供半天假，陪同太太前往打針。

香港疫苗接種意願低，接種率不到20%，上百萬劑疫苗面臨過期，香港機管局日前推出「6萬張機票大抽獎」鼓勵民眾接種，香港地產商信和集團也響應政策，捐出一戶價值千萬港元的新套房提供抽獎。

打疫苗抽套房的消息公布後，香港疫苗接種預約人數大幅飆升，連兩天較前日成長超過5000人，顯示抽獎對改善疫苗接種意願有一定助益。

▼香港特首林鄭月娥接種疫苗。（圖／路透社）