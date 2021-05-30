星國防疫醫籲台「全島封城」給8點建議　警告：縣市自封反加速病毒傳播

▲疫情嚴峻，民眾「自主封城」。（圖／記者周宸亘攝）



記者顏如玉／綜合報導

本土疫情連環爆，已經連續15天確診破百，新加坡防疫醫師林韋地今(30)日在臉書發文「給台灣本島的防疫建議」，表示台灣已經沒有本錢再等一兩個星期，期待三級警戒有效，因此給出8點緊急措施，還特別強調若要封城，必須「全島封」才是最快降低病毒傳播的速度的方法。

雙北疫情嚴峻，延長升級三級警戒，但卻遲遲未緩，醫學專家紛紛建議「是時候該封城了」，不過林韋地卻持不同意見，表示若要封城應該由中央下領全島封城，「雙北可以做四級兵推，但是如果要lock down(封城)，必須要由中央政府統一宣佈全島一起，地方政府絕對不可以自行宣布升級，以避免重災區人口出逃，更快地散播病毒。」

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而關於疫苗方面，林韋地也提出，除了加快接種速率以外，對國產疫苗不可能等到臨床三級的結果再打，因此建議可在二其實大規模生產給國人施打，「但要通知被接種的國人施打新疫苗的風險，（如AZ的Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia也是很多人打了以後才發現的），由個人自己決定要不要打。」

同時林韋地也建議，盡可能多取得AZ和Moderna和JJ疫苗、放棄BNT和中國疫苗，「以避免政治上的爭議，傷害防疫效能。」

另外包括邊境控制、保護醫護人員、篩檢確診、輕症隔離、重症治療、社會經濟等相關面向，林韋地也都給予緊急措施，希望給台灣做參考。