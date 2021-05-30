快訊／「妖魔鬼怪天氣」出現！中彰大雨閃電狂炸　時雨量飆68毫米

▲天氣風險表示，這顆雷雨系統的閃電訊號非常非常密集。（圖／翻攝天氣風險臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（30日）清晨6時10分對台中市、彰化縣發布「大雨特報」，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今台中及彰化地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。根據氣象局觀測，彰化縣鹿港最近一小時雨量達68毫米。天氣風險公司直呼，「很久很久沒在台灣上空看到這種妖魔鬼怪的天氣系統了」。

天氣風險在臉書提醒，強對流雷雨胞抵達台中、彰化市區，閃電訊號顯示這個對流系統仍在持續發展，繼續往山區挺進；至於這個系統究竟是「楔形雲」還是「颮線」？從閃電偵測的訊號來看，更像是一個典型的颮線系統，移動性強、在原系統的南側有新的雷雨胞發展。

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天氣風險表示，這顆雷雨系統的閃電訊號非常非常密集，小編4時半就被吵醒，但不是被雷聲，而是位於台中沿海客戶的雷擊預警App瘋狂發出雷擊警報，「很久很久沒在台灣上空看到這種妖魔鬼怪的天氣系統了，留個紀錄。」

▼強對流炸中部。（圖／氣象局）



氣象局清晨5時42分也發布「即時天氣訊息」，今滯留鋒面影響，目前台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，苗栗至雲林地區請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局說，今滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒大家，強對流確切出現的時間、地點需配合即時監測來輔助，請多留意氣象局發布的相關天氣訊息。

氣象局指出，溫度方面，雲多下雨加上有些東北風，北部及宜花較為舒適，高溫約28、29度，其他地方沒下雨時仍稍微悶熱，高溫可以來到31至33度

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

