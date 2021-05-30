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探秘「黔中一絕」天河潭融洞　貴陽文旅助脫貧

▲▼貴州貴陽天河潭旅遊度假區，喀斯特地地形地貌。（圖／記者陳政錄攝）

▲探秘黔中一絕，天河潭旅遊度假區。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／貴陽報導

貴州省貴陽市，簡稱筑，別稱林城，地處雲貴高原東部，全年平均氣溫在15℃左右，加上遍布特殊的喀斯特地形地貌，不止是大陸大數據產業重鎮，也被稱為「避暑之都」，發展文旅產業，藉由對如「黔中一絕」天河潭旅遊度假區等的升級改造，幫助苗族、布依族、侗族等少數民族脫貧。

走進天河潭公園，導遊首先會帶你到「風情碼頭」，直接搭上小船，進入天然形成+後天裝飾加工的融洞內，一窺喀斯特地形鐘乳石洞、怪石林立，加上燈光秀的魔幻體驗。

▲▼貴州貴陽天河潭旅遊度假區，喀斯特地地形地貌。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼公園內喀斯特地地形地貌。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼貴州貴陽天河潭旅遊度假區，喀斯特地地形地貌。（圖／記者陳政錄攝）

接著，天河潭內還有河谷曲拐，溝壑險峻的地貌特徵，融山、水、洞、潭、瀑布、天生橋、峽谷為一體，形態各異，因此有貴州山水濃縮盆景的美稱，被譽為「黔中一絕」。

除了自然景觀，天河潭近年陸續升級改造，增加遊客服務中心、太陽廣場、貴陽故事街、濱水休閒區、五色花海、戶外婚慶草坪等區域，配套文化娛樂、餐飲購物、休閒度假、商務會議、民俗體驗、戶外婚禮等服務。今年大陸五一假期間，日均接待遊客4萬人次。

▲▼貴州貴陽天河潭旅遊度假區，喀斯特地地形地貌。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼園區內地貌豐富。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼貴州貴陽天河潭旅遊度假區，喀斯特地地形地貌。（圖／記者陳政錄攝）

景區導覽員伍傘表示，在度假區升級改造時，許多攤位、工作職為優先向周邊少數民族開放，以她自己為例，來自布依族，就是大學畢業後返鄉工作的青年之一，村子也有不少人在園區內任職，舒緩了空巢老人、留守兒童的問題。

文化方面，精通通儒、釋、道三教還能率兵打仗，其學說後世稱「陽明學」的王守仁（陽明先生、王陽明）曾到過貴州，先後在龍場龍崗書院、貴陽文明書院講學，包含陽明洞等地和遺址，被修建為陽明文化產業園；貴陽還於2013年建立貴陽孔學堂，並成為海峽兩岸交流基地。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼陽明洞。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼貴州貴陽的陽明洞。（圖／記者陳政錄攝）

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