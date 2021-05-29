四級警戒一週採買3次！民眾怨「太少」　原因曝光網罵翻：過太爽

記者柯振中／綜合報導

本土疫情持續升溫，雙北已對四級警戒進行演練。新北市長侯友宜公布6大管制措施，一旦警戒提升，就會立刻施行，其中「一週只能出門3次採買物資」，就有民眾認為，不是每個人家裡冰箱都夠大，有些東西也不是一站就能買完，若真的如此施行，會造成許多不便。

▲若真的上升到四級警戒，民眾一週只能出門採買三次。（示意圖／ETtoday資料照）



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新北市長侯友宜29日表示，六大措施分別為：全面停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間。

而一旦真的升級警戒，市民要禁足21天，依照身份證尾數外出，一週只能出門採買3次，對外的136座橋樑也會全天候管制，重要車站、道路也以「高度管制、低度活動」為原則，壓制病毒擴散。

▼若真的上升到四級警戒，民眾一週只能出門採買三次。（示意圖／ETtoday資料照）



對此，根據《東森新聞》報導，就有民眾抱怨，並非每個人家裡都有大冰箱，如果沒有的話，「每一天還是要出來一兩次吧」，也並非所有東西都可以在同一地方買足，可能要跑好幾個地方，這種方式實施以後，會造成許多不便。

此外，也有民眾說明，他有提早開始囤糧，購買一些麵條之類能夠耐久放的食品，就是為了以防萬一，希望大家可以共體時艱。

眾多網友看完「冰箱不大」的說法，也發怒回嗆，「如果到了四級的地步，是命重要？還是方便重要？家裡冰箱大小是重點嗎？忍耐一下不方便不行嗎」、「還在想你家冰箱有多大？真的過得太爽了」、「一個禮拜採買3次還好吧，每天給你出去採買，還叫四級警戒嗎」、「一個禮拜三次，兩天一次冰箱是要多大。」

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