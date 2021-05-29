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LIVE／病床夠？中央稱「房間數、床數」勿混淆　柯文哲再開砲

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，指揮中心29日公布國內新增327例新冠肺炎確診病例、校正回歸166例；在台北市部分，連同校正回歸共新增168例。台北市長柯文哲28日才在記者會上怒斥中央「阿達馬孔固力」（意指頭腦有問題），批評中央沒有常識，由於中央今仍強調是計算上有落差，柯對此仍相當不滿，將在下午的記者會開砲。

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增327例新冠肺炎確診病例，分別為320例本土、7例境外移入；另有校正回歸166例，總計493例。確診個案中新增21例死亡。在台北市部分，連同校正回歸共新增168例。

指揮中心28日公布統計，全台專責病房有7380個空床，其中台北還剩682床，「量能沒問題，只是分配不均」，引來柯文哲不滿，質疑中央指揮官只坐在辦公室看數字，沒有下到前線了解。

昨日衛福部公布最新專責病房數目，遭雙北市長質疑「數目對不起來」，衛福部次長石崇良今表示，有關專責病房收治確診個案，昨日有一些數字計算差異，是因為房間數與床數計算不同，隨著隨著疫情發展，多數疑似個案已經是確診者，為了讓更多病人即時收到照顧，已經回歸到原本病床設置空間。

石崇良說，目前統計全國開設180家，截至今日上午房間數4201間，床數9646床。空間還有2579間，床位是7676床。雙北地區房間數，1378間，2836床，空床情形有320間、1500多床。

另外，在加護病房，目前已經責成各種急救責任醫院46家，開設專責加護病房，目前已經開設577張ICU、空床449；雙北開設447、空床97床。全國加護病房3990張，空床1137張，還在努力擴大現有加護病床。

全國負壓隔離病房則有919張，目前還剩391張；雙北開設231床，只剩下43床，會留給需要插管的病患。照顧新冠患者津貼，也會比照去年指引從寬列計。

▲▼柯文哲、黃珊珊、璩大成27日主持北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

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