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「突收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！老婆追查真相氣炸

▲▼新店耕莘醫院社區篩檢站。（圖／記者宋良義攝）

▲民眾紛紛湧入篩檢站。（圖／記者宋良義攝）

網搜小組／劉維榛報導

本土疫情，連6天共暴增1513例，全台也設置快篩站！新竹一名人妻驚呼，老公上班到一半，突然接到一封新冠肺炎「陽性」的通知，而衛福部與醫院也相繼打來確認。然而老公根本沒去檢驗，無端收到確診訊息，當下真的好錯愕，所幸事後向1922通報後，才知道根本是烏龍一場，讓原PO一度大罵，「這人太過分！」

一名女網友在臉書《新竹大小事》表示，昨（20）日下午2時許，老公竟收到一封「COVID-19篩檢陽性」的訊息，內容可見，醫院要求「確診者」立刻進行居家隔離，並等候衛生單位通知。

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當下老公錯愕又傻眼，隨即回傳正在上班的訊息，「本人未曾做過篩檢，5／14整日於公司上班，煩請察明。」不久後，老公還接到衛福部電話與新北市醫院電話，發現確診者是一名女子。

對此，原PO相當憤怒，「這人太過分，既然你去篩檢，為何要留假電話，搞得我們一直到處詢問要如何處理？有什麼方式可釐清去篩檢的不是本人？」

「突收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！老婆追查真相氣炸

▲▼老公收到「確診簡訊」　疑似對方亂流電話（圖／翻攝新竹大小事）

▲老公正在上班，竟收到「陽性簡訊」！　（圖／翻攝新竹大小事）

文章曝光後，有網友質疑是假訊息，「奇怪0514的檢測，為何到了0520才通知，照理不會這麼多天」、「篩檢不是要健保卡？ 留假電話是增加自己被罰錢的機率吧」、「電話號碼寫錯或者太潦草被看錯，常有的事，打去1922按照SOP申訴」、「請你老公跟公司調打卡／刷卡記錄」。

確實指揮中心曾強調，近期疫情嚴峻，有訊息假稱民眾接觸感染者，要求回報個人資料，各縣市警察局收到假訊息會立即澄清處理，且詐騙的部分，165詐騙專線也已更新訊息，請大家要多加留意並防範。

事後，原PO補充後續狀況，認為找到「女子本尊」才是重點，打通1922專線後，目前已轉相關單位處理，才結束這場驚魂記。

▼網友直呼，確診者不會收到簡訊通知！（圖／翻攝新竹大小事）

▲▼老公收到「確診簡訊」　疑似對方亂流電話（圖／翻攝新竹大小事）

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