再揪中國強迫勞動！　美國對大連公司下「漁獲暫扣令」

▲中國涉及違反勞工人權,漁產遭到美國扣留海關。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

文/中央社記者江今葉華盛頓28日專電

因為涉嫌在捕撈過程中使用強迫勞動力,美國國土安全部宣布,美國海關與邊境保護局將對從大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司進到美國口岸的所有海產品祭出暫扣令。這是美國首次針對同一企業整個漁船船隊採取類似的發出的禁制措施。

美國國土安全部部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)今天表示,剝削勞工的企業在美國沒有生意可做。強迫勞動製成的產品不僅剝削勞工,也傷害美國企業,並讓消費者可能買到不道德商品。這項暫扣令將確保能繼續維護遠洋漁業勞工人權,同時也維護美國的國家與經濟安全。

美國海關與邊境保護局(CBP)發現11項違反國際勞工組織(ILO)訂定的強迫勞動指標,包括人身暴力、扣留工資與工作和生活條件不佳等。這些漁工多數來自印尼。

這項暫扣令立即生效,美國所有入境口岸將開始扣留這家公司擁有或經營的32艘船隻所捕撈的金槍魚(即鮪魚)等海產品。

CBP代理局長米勒(Troy Miller)說,大連這家公司上一會計年度銷售到美國的漁產價值達到2160萬美元,本年度則僅23萬3千美元,原因可能是它宣布破產,統計數據因而受到影響。但米勒說,這家公司在持續營運中。

據華盛頓郵報指出,中國因為涉嫌強迫人民勞動,近來成為美國禁止進口措施的主要施行對象。今年1月,美國禁止進口來自新疆的棉花與番茄產品,去年9月,美國禁止中國部分成衣和電腦零件輸美,原因在於它們是由新疆遭到強迫勞動的人口所生產。

CBP has issued a Withhold Release Order against Dalian Ocean Fishing Co., Ltd. based on info indicating the use of forced labor in its fishing operations, including physical violence, withholding of wages, and abusive working & living conditions.



RELEASE: https://t.co/dJvwVwtEXL pic.twitter.com/dH7wfgbjsW