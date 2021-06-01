美重啟疫源調查！分析指情報圈握「實驗室外洩證據」拜登被迫回應

▲武漢病毒研究所病毒外洩論述，重回西方舞台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登上任後首次正視COVID-19病毒可能源自「實驗室外洩」的情報，讓川普政府任內不斷提及、外界認為的「陰謀論」起死回生；當前疫源調查有兩大方向，一是源於自然發生，二是實驗室外洩。部分分析指出英美情報圈確實掌握證據，且連美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）都改變態度支持實驗室外洩病毒的論述，致使拜登必須對此表態。

拜登上週下令美國情報部分加快腳步確認2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的起源，必須在90天內提交報告，並在聲明中指出情報圈已將疫源調查的方向聚焦在兩大範疇，其一是實驗室外洩的人為結果，再來就是自然爆發的病毒傳播。這是拜登上任後首次公開正面回應病毒有外洩自實驗室的可能，回到前總統川普執政的時期，這項論述卻是被民主黨乃至美國全國貶為陰謀論的政治把戲，因此《金融時報》針對此分析，為何拜登政府要重拾這項論述。

▲分析認為拜登基於政治壓力，必須做出回應。（圖／達志影像／美聯社）

根據報導，不論前任或現任白宮官員皆有人指出，拜登之所以公開加強這項論述的力道，主要有幾個原因。其中一個關鍵原因便是如今川普已經暫時遠離政治中心，議論開始對「實驗室外洩病毒」的可能採取愈來愈開放的態度；另一個原因指出為情報圈握有可能證據，且不論學界專家或政府官員皆有人態度大轉變，致使拜登因為政治壓力，不得不就此給予回應。

「拜登政府現在正在研究堆積如山的證據」，國務院主導疫源調查的負責人艾雪（David Asher）表示，那些令人不安的證據是他們在川普政府任內便已發掘出的，「這真的讓人嚇掉下巴，而就像他們說的，還有大量的工作需要做。」

報導指出就在拜登就職前幾天，川普即將卸任時，國務院發布一份文件指出中國的武漢病毒研究所數名人員，在中國於2020年公布最早的確診病例以前，就已經出現COVD-19的病徵，並指出該研究所與解放軍存在秘密合作；然而當時民主黨與反對派人士均未認證看待這項指控，並認為時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）直至任期剩下不過幾天的時候，仍要將調查政治化，再加上當時川普支持者闖入國會及後續，美國幾乎形同「百廢待舉」，因此這項情報才黯然無人注意，直到最近才重新回到人們視野。