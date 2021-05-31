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擊破中俄崛起勢力！　美軍打造全新「主動型」攻擊潛艦

美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艇新罕布夏號(SSN-778)。(圖／達志影像／美聯社)

▲美國現役維吉尼亞級潛艇新罕布夏號(SSN-778)。(圖／達志影像／美聯社)

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國國會研究局（CRS）27日發布報告，披露美國海軍下一代攻擊潛艦「SSN（X）」研發細節，預計在未來10年內啟動採購程序，並預告美國海軍重心將離開支持陸地戰爭，轉向主動打擊敵軍水面艦艇與潛艦部隊。

據《大眾機械》報導，美國海軍攻擊潛艇艦隊是由老式洛杉磯潛艇（Los Angeles-class）、海狼級潛艇（Seawolf-class）與新型維吉尼亞潛艇（Virginia-class）組成，而其中最新的維吉尼亞級是在911時代，為結合陸地衝突，靠近海岸打擊敵軍而打造。

中國海軍在承平時期快速崛起、現代化並擴展，同時俄羅斯也引進新型攻擊與導彈潛艦，迫使美國海軍著手發展SSN（X），提升直接攻擊敵方潛艦與水面戰艦能力。

美國致力打造能夠專注海下對戰潛艦，這將需先彌補「維吉尼亞級」潛艇缺乏的特性，包括增加能深潛的堅固船體、更多魚雷發射管、內部魚雷／導彈彈夾等，船身也須加大，幫助連接與運輸無人潛航機。

報告指出，美國海軍致力研究3種SSN（X），包括基於哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦設計、基於維吉尼亞級潛艦設計，或從頭打造與研發嶄新設計，而其中哥倫比亞級能裝載核彈，但龐大體積勢必耗費大量成本，至於維吉尼亞級雖較容易開發，但會受到現有潛艦限制。

從頭打造的全新潛艦是唯一能滿足海軍需求的選項，但研發金額將非常昂貴，而新型SSN（X）裝備包括雷射武器、大型舷側陣列聲納、較安靜的電力驅動系統、高超音速武器等。

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