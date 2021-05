擊破中俄崛起勢力！　美軍打造全新「主動型」攻擊潛艦

▲美國現役維吉尼亞級潛艇新罕布夏號(SSN-778)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者徐于文/綜合外電報導

美國國會研究局(CRS)27日發布報告,披露美國海軍下一代攻擊潛艦「SSN(X)」研發細節,預計在未來10年內啟動採購程序,並預告美國海軍重心將離開支持陸地戰爭,轉向主動打擊敵軍水面艦艇與潛艦部隊。

據《大眾機械》報導,美國海軍攻擊潛艇艦隊是由老式洛杉磯潛艇(Los Angeles-class)、海狼級潛艇(Seawolf-class)與新型維吉尼亞潛艇(Virginia-class)組成,而其中最新的維吉尼亞級是在911時代,為結合陸地衝突,靠近海岸打擊敵軍而打造。

中國海軍在承平時期快速崛起、現代化並擴展,同時俄羅斯也引進新型攻擊與導彈潛艦,迫使美國海軍著手發展SSN(X),提升直接攻擊敵方潛艦與水面戰艦能力。

The #USNavy has received $1 million dollars from Congress to start research and development in FY2021 for a successor to the current Virginia-class nuclear-powered attack #submarine (SSN) https://t.co/AFlUHMF3C1