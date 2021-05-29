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台灣靠防守成功抗疫！　美專家：下半場該「主動進攻」接種疫苗了

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣本土疫情爆發，醫護人員不敢鬆懈。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

台灣在全球疫情爆發時，因快狠準的防疫政策，在長達一年多的時間內成為防疫資優生，然而如今本土疫情爆發，每日新增確診數急速攀升，全國進入三級警戒狀態至6月14日。美國的衛生專家認為，台灣在疫情的上半場靠著強大的防守取得優秀的防疫成果，然而如今若是要贏得比賽，勢必要在下半場發動進攻，而所謂的進攻便是接種疫苗。

《德國之聲》報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日坦言，目前每日的新增病例數雖趨於平坦，但並未見下降趨勢，可以說情況不太好。過去台灣因為沒有急迫性且民眾對疫苗仍有疑慮，導致接種率與全球相比實在是不甚樂觀，至今僅有約30萬人，也就是總人口的1.34%接種疫苗，然而如今本土疫情大爆發，民眾產生危機意識，但台灣能取得的疫苗量卻是不敷使用。

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲全國提升至三級警戒，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人。（圖／記者李毓康攝）

美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝接受《德國之聲》採訪時就表示，由於台灣的防疫策略十分成功，導致大多數的政府官員與民眾都沒有接種疫苗的急迫性。他同時也提到，台灣在前半場比賽透過強大的防守策略取得良好的防疫成效，但是為了贏得比賽的最終勝利，台灣現在必須要從後半場比賽主動發起進攻，也就是接種疫苗。

▲▼南韓一名20多歲護理師接種2劑輝瑞疫苗，經過14天後依然確診。（示意圖／路透社）

▲專家認為，台灣要開始提高疫苗施打率，才能打贏這場「比賽」。（示意圖／路透社）

報導分析，台灣目前可以從3種管道取得約3000萬劑的疫苗，分別為從COVAX分配到的476萬劑、自行向莫德納與AZ購買的1505萬劑以及1000萬劑的國產疫苗。6月預計會有200萬劑自國外購入的疫苗到貨，而國產疫苗則有望於7月出貨，預計8月就會有1000萬劑的疫苗可供施打。陳時中表示，希望10月時，能夠讓60%人口接種疫苗。

另一方面，日本基於台日互助關係，有意向台灣提供部分AZ疫苗，最快6月就能實現，屆時將會直接由COVAX方運送至台灣。

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