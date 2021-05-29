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差36歲「情侶網紅」爆紅　正妹攤牌曝真相！粉絲崩潰

@meturr

##iaura ##iaurathailand

♬ Pose X Star Wars - “SomeIdiot” on YouTube!

▲Meturr在抖音有超過1百萬粉絲。（影／翻攝自Tiktok／meturr）

記者崔子柔／綜合報導

泰國20歲正妹網紅Meturr常PO出自己和一名男子的合影，兩人的高顏值累積不少粉絲，不過有天Meturr公開，影中人是她56歲的父親！讓不少粉絲崩潰，「害我看了我老爸，像顆球」。

Meturr的爸爸Passavee顏值超高，讓人完全看不出年紀，身材保持得相當精壯、6塊肌線條完美，才會一直導致不知情的網友誤會2人是情侶。

▲▼泰國20歲正妹網紅Meturr擁有一個男神爸爸。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok）

▲Meturr與男神老爸。（圖／翻攝自Tiktok／meturr）

Meturr有次忍不住在影片公開「這是我老爸！」讓不少人瞬間崩潰開始檢討自己，也相當羨慕Meturr，更有人說「爸爸為什麼不會長大？」、「有缺新媽媽嗎？」、「爸爸單身？」。

▲▼泰國20歲正妹網紅Meturr擁有一個男神爸爸。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok）

▲Passavee在20多歲的模樣。（圖／翻攝自IG／Meturr）

據了解，Passavee在泰國經營房地產業務成功，常受當地媒體訪問，從Meturr的PO文中也常出現跑車、豪宅，不難看出他們是臉蛋、錢財都具備的人生勝利組。

▼Meturr與男神老爸。（圖／翻攝自Tiktok／meturr）

▲▼泰國20歲正妹網紅Meturr擁有一個男神爸爸。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok）

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