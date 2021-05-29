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教室12分嘿咻影片瘋傳！監視器神奇流出　校方徹查「人與人連結」

▲猴急男女教室內做愛，結果畫面全被拍下放上網路。（圖／翻攝自YouTube／下同）。

▲猴急男女教室內做愛，結果畫面全被拍下放上網路。（圖／翻攝自YouTube／下同）

記者閔文昱／綜合報導

最近一部男女在教室內嘿咻的外流影片在大陸網上瘋傳。從畫面清楚可見，男生全身赤裸，壓在半裸的女學生身上，誇張行徑還被上傳到了YouTube平台。對此，黑龍江科技大學也出面證實，2名學生都是校內的學生，目前已對相關事件展開調查。

有網友近日在YouTube上傳影片，指黑龍江科技大學的一對男女在教室內上演活春宮，而且影片中顯示時間為16日下午1點58分至2點10分，只見男生全裸，女生則赤裸著下半身，不顧隨時可能有人闖進來，直接在教室內激戰12分鐘；過程中，鏡頭不時轉向2人的所在位置，疑似有人在操控監視器。

▲猴急男女教室內做愛，結果畫面全被拍下放上網路。（圖／翻攝自YouTube／下同）。

綜合陸媒報導，這則影片很快引發校方的注意，並在27日證實，影片中的2人都是校內學生。不過，教室內監視器疑似有人為操作，所以鏡頭多次改變方向和對焦。目前校方的黨委宣傳部已著手調查影片外流的原因，並通報警方協助釐清案情。

有大陸網友在影片留言透露，當事女學生其實另有男友，所以事發後因不堪輿論壓力，一度欲輕生。不過，消息遭校方否認。對此，中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，將監控影片上傳到網路屬於侵犯別人的隱私，不僅會造成不良影響，更是犯罪行為，罪名包括侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪、傳播淫穢物品罪等。

▼有大陸網友留言爆料。（圖／翻攝自YouTube／大國小將）

▲▼有大陸網友留言爆料。（圖／翻攝自YouTube／大國小將）

▼完事後，男方頭也不回，揚長而去。（圖／翻攝自YouTube／大國小將）

▲猴急男女教室內做愛，結果畫面全被拍下放上網路。（圖／翻攝自YouTube／下同）。

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