女護理師找男醫師同事到家嘿咻被逮　女爆綠光夫也有情人！

▲台南高分院判偕男醫師同事到住處上床嘿咻的人妻護理師，須賠償工程師夫35萬元確定。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名女護理師與1名科學園區工程師，於2010年間結婚，雙方育有1子，女方被控外遇同家醫院的陳姓男醫師，2人於2018年10月下旬晚上，到女護理師住處上床「嘿咻」，被工程師夫發現，2人後來離婚，工程師夫怒告護理師妻，並求償100萬元慰撫金，台南高分院判女護理師須賠丈夫35萬元確定。

男工程師指控陳護理師妻子被抓到罪證確鑿的通姦行為後，不曾向他與孩子道歉，毫無悔意，他身心受創、影響工作表現，覺得過往為妻子與家庭付出的一切化為泡影，公司同事、長官得知此事，常在背後議論紛紛，讓他相當難堪。

女護理師在開庭時坦承與男醫師有摟抱及其他親密行為，但沒有通姦，位在台南的住處是她婚前買的房子，孩子出生從2017年11月後是她獨力扶養，丈夫沒付過子女教養費。其實丈夫對家庭也未盡到該有責任與義務，近5年來持續與1名女同事過從甚密，在出席同學會時還介紹女同事是其女朋友，兩人婚姻已破裂，她只想跟孩子好好過生活，不希望孩子再受傷害。

台南高分院法官調查，女護理師與男醫師接受警方與檢方調查，警方提示錄影光碟截圖照片，兩人都坦承在女方住處房間發生性行為，如此外遇性行為確已侵害男工程師的配偶權。但男工程師做的生活花費帳冊也記錄與女同事多次晚餐、出遊購物，也令人也有外遇之疑，雖然男工程師事後解釋是虛構，但與妻子衝突分居後，不試圖化解誤會，仍與該女同事交往，對夫妻感情破裂、離婚結果，丈夫也有可歸責之處。

該名工程師已獲得台南地院一審判賠35萬元，惟工程師以女護理師妻子有房產，比他有錢，且護理師妻與男醫師還有其他逾矩行為，在上訴二審時要求女方要多賠45萬元，二審法官認為男工程師疑也有「紅粉知己」、孩子是女護理師一方扶養，判決工程師不能再多向護理師妻求償其他慰撫金，仍維持判賠35萬元。

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