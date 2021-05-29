快訊／佛光會買50萬劑嬌生疫苗、郭董也喊捐BNT　陳時中14:00說明

▲嬌生疫苗3月於美國正式發放，也在近日被世界衛生組織批准。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

佛光山所屬的國際佛光會27日向疾管署申請，希望捐贈20萬至50萬劑疫苗給第一線醫護人員、警消。無獨有偶，鴻海集團創辦人郭台銘所屬的永齡基金會，也準備相關文件提出申請。科技大廠台積電、英業達等也表示會展開評估，目前除了佛光會與南投縣政府外，疾管署還收到多少申請公文？下午指揮中心記者會有望說明。

本土新冠疫情延燒，死亡人數不斷攀升，但台灣疫苗供貨仍吃緊。目前到貨的AZ與莫德納疫苗不到百萬劑，繼南投縣長林明溱表示要動用2500萬元預備金自購BNT疫苗供縣民使用後，佛光山所屬的佛光會也表示要捐贈50萬劑嬌生疫苗供國內醫護、軍警、神職人員使用，疾管署昨已收到公文。

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國際佛光會中華總會長趙怡受訪時表示，疫苗來源主要是海外會員與嬌生藥廠總公司建立銷售通路，希望能在疫情間「為台灣做點事」，至於後續如何還得等衛福部核准。

鴻海集團創辦人郭台銘也傳出想買500萬到1000萬劑疫苗捐給疾管署。一名負責協調的內部人士透露，「由於疫苗來台須經過食藥署檢驗封緘，就等蔡政府點頭」，惟相關疫苗採購疫苗過程要回歸指揮中心。永齡基金會表示，關於疫情指揮中心開放企業和地方政府，可經由專案申請方式輸入新冠疫苗，永齡會依目前政府提供的方向，準備相關內容提出申請。

因應民間企業自購疫苗，指揮中心昨日在記者會中也公布8項送檢必備資料，包含執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、原廠授權書、供貨時間、有效期限、國外上市證明或替代文件等，企業欲申請可先送公文至疾管署，疾管署審核後，會就申請條件進行回覆。

▼地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程。（圖／指揮中心提供）

