台中今施打17500劑疫苗　盧秀燕喊話中央：應依疫情公平分配

▲▼台中今天起施打17500劑疫苗，盧秀燕向中央喊話，希望依疫情公平分配。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

鞏固防疫網刻不容緩！中央配發台中市第二批疫苗數量1萬7500劑昨天到貨，市長盧秀燕28日在台中市流行疫情指揮中心線上記者會表示，第一線防疫人員今起施打，優先分配醫護人員1萬5700劑、警察人員1000劑、消防救護人員500劑、環保及民政防疫人員300劑，她也建請中央應依疫情輕重程度，公平分配足夠疫苗，讓台中市所有醫護都能完成接種。

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「昨日到貨，連夜配發，今日就打！」盧秀燕強調，上戰場的人需要盔甲，疫苗就是隱形盔甲，中央配發台中的第二批疫苗已到貨，除了等待接種疫苗的3萬多名醫護人員之外，第一線的警察、消防救護人員，執行清消環保和民政防疫人員也分配到疫苗，今起施打，全面鞏固防護網。

針對各界關心台中確診案例比高雄多，高雄分配2萬1000劑，台中僅拿到1萬5700劑，是否公平？盧秀燕表示，希望中央未來配發疫苗能夠根據疫情嚴重性公平配發，當然，雙北是疫情重災區，如多分配實可理解，但也不要忽略台中。

盧說，現在是跟病毒賽跑，疫苗早打一天就跑贏病毒一天，每一位國民生命都很重要，疫苗僧多粥少，中央已宣布國家將有3千萬劑疫苗，希望6月份至少配發施打1千萬劑，不要拖到8月、甚至10月，台灣人民已等不及。

她呼籲，國內疫情嚴峻，死亡率不斷升高，台中有282萬市民，即使第二波分配到的疫苗全數打完，疫苗接種率仍僅2%，仍有約277萬人尚未接種，「施打疫苗是為建構防疫網」，如果絕大部分的人未施打，仍將壟罩在病毒威脅中，因此在疫苗抵達前絕不能鬆懈，民眾一定要做好自我防護，大家團結合作，共同防疫。

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