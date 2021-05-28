家有2特教生！媽秒收到訊息「補助領很爽」心酸：寧可一毛錢都不要

▲原PO家有2個特教生。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

6月4日預計展開的紓困作業中，家庭補貼的部分，家中有國小以下孩童及高中特教學生者可申請現金補助，初步擬定每人可領1萬元。消息曝光後，就有網友發文表示，她的2個孩子都是特教生，怎料被別人說「你真的會領到翻」，讓她超傻眼，「我寧可我家全部正常，一毛錢也不要領！」

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，她家有2個7歲以下的特教生，其中1個失智症領殘障手冊，在宣布會發放補助之前，她因為停工2週沒薪水而過得相當辛苦，結果一宣布有補助就被別人說「你真的會領到翻」，讓她真的覺得無奈又心酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO恨不得不要領補助。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO坦言，如果可以，她也想自己賺錢，要買什麼就買什麼；如果可以，她也想將孩子送去學校，好讓她專心工作，「我寧可我家全部正常，一毛錢也不要領，講得好像我很願意給政府養一樣」，可以申請補助的她，根本就沒有覺得「領很爽」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「1萬元是能幹嘛？以為小孩很好顧嗎」、「不要跟這種人當朋友了」、「這種人真的很欠嘴」、「我也領有身障卡，我情願身體健康」、「我也寧可趕快恢復正常生活，可以好好上班」、「真的！我寧願孩子是正常的，我大兒子也是特教生，完全無法自理」。