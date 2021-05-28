「北部人回雲林要隔離14天」　亂傳假訊息下場曝光

▲雲林一名許姓民眾張貼「如果北部的人要回來雲林要隔離14天」訊息，經雲林縣衛生局認定為假訊息，已涉嫌損害公眾及他人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒疫情嚴峻，雲林一位有民眾在臉書社團張貼「如果北部的人要回來雲林要隔離14天」假訊息，雲林縣警局獲報後隨即嚴正澄清此為錯假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，並將貼文的許姓民眾通知到案，訊後移送雲林地方檢察署偵辦。雲林地檢雖給予被告緩起訴處分，但需支付3萬元公益金，並接受法治教育。

雲林一名許姓民眾2021年5月20日在臉書社群《我是四湖人》張貼「如果北部的人要回來雲林要隔離14天」訊息，經雲林縣衛生局認定為假訊息，已涉嫌損害公眾及他人。雲林縣警察局隨即報請雲林地檢署指揮偵辦及展開調查，並通知散佈訊息的許姓涉嫌人到案說明。

▲假訊息，已涉嫌損害公眾及他人。雲林地檢雖給予許姓被告緩起訴處分，但需支付3萬元公益金，並接受法治教育。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

許姓民眾則辯稱，純粹是善意提醒，沒有惡意，未經查證便張貼於臉書社群」，警方詢後全案依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條移送雲林地方檢察署偵辦。雲林地方檢察署表示，該案裁定雖予被告緩起訴處分，但需支付3萬元公益金，並接受法治教育。

雲林縣警察局局長朱宗泰表示，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。防疫期間，如有隨意製造、散布或轉傳有關疫情之謠言或不實訊息，警方將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例速查嚴辦，最重可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

▲雲林一名許姓民眾張貼「如果北部的人要回來雲林要隔離14天」訊息，經雲林縣衛生局認定為假訊息，已涉嫌損害公眾及他人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►Her今天推出「聲寶捕蚊燈」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►水煎包女員工搭客運回雲林...與前夫雙雙確診 同車乘客2人失聯

►獨／雲林最高學府成無罩天堂 運動場多人未戴口罩+近距離聊天

►獨／醫護資源小英雄！北港矽麗特贈800護目鏡 挺雲林前線醫護

►虎尾民宅9人群聚打麻將 屋主辯：現在又不能出去...

►東勢「豆干厝」內景曝光！偷搞暗夜情慾 警逮2女1男斬人體連結