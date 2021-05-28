疫情期間減少進院　臺大雲林分院啟用戶外領藥窗口

▲臺大雲林分院戶外的E領藥窗口，讓民眾減少排隊等候，更降低慢性病患進入醫院的風險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院運用遠距科技，減少民眾非必要進出醫院頻率，5月26日啟動慢性病「視訊診療門診」服務，並擴大至7個科別的門診慢性穩定的病患，透過視訊完成看診、開立處方箋；斗六院區增建戶外「E領藥」窗口，提供持慢性病連續處方箋病人，透過預約於戶外領藥窗口領藥，讓醫療照護零距離。

臺大醫院雲林分院2020年2月因應新冠肺炎居家隔離檢疫民眾就醫需求，經衛福部2020年2月10日函釋：「居家隔離檢疫就醫，得依通訊診察治療辦法，以通訊方式訊問病情，為之診療並開立處方」。 臺大醫院雲林分院據此研擬「居家隔離檢疫通訊診療服務」，並與雲林縣政府攜手合作，同年2月12日啟動全國首創居家隔離檢疫通訊診療。

臺大醫院雲林分院黃瑞仁院長表示，目前因應全國性三級警戒防疫升級，健保署進一步放寬視訊診療至門診慢性病患，臺大醫院雲林分院於現推出「視訊診療2.0」，邀集內科、外科、神經科、精神科、眼科、皮膚科、家醫科等專科，針對病情穩定慢性病患，提供視訊門診。民眾透過上網掛號預約就可以不出門，經由視訊問診，即可受專業診療。

▲臺大雲林分院「視訊診療2.0」，針對病情穩定慢性病患，提供視訊門診。民眾上網掛號預約，經由視訊問診，即可受專業診療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副院長兼遠距醫療中心主任馬惠明指出，當前疫情升溫，很多慢性病人不敢去醫院，但仍有定期回診與領藥的需求。 除了慢性病視訊診療外，臺大醫院雲林分院也打造了戶外的E領藥窗口，讓完成視訊診療，以及領取連續處方箋的民眾，都可以透過上網來預約E領藥服務，之後在約定時段，前往戶外窗口領取 ，一方面減少排隊等候，更降低慢性病患進入醫院的風險。

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，近年來由於通訊診療法規鬆綁，使我們有更多機會能應用資通訊的創新服務，促進偏鄉醫療的公平性與可近性，這次慢性病視訊診療的政策，更呼應此刻全民防疫的需求。 透過「視訊診療」與「E領藥」窗口的一條龍服務，將可以打造出防疫需求、民眾權益、醫療安全的三贏局面。

▲臺大醫院雲林分院 透過「視訊診療」與「E領藥」窗口的一條龍服務，將可以打造出防疫需求、民眾權益、醫療安全的三贏局面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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