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彰化湳底295採陰全面重快篩！防轉陽　主戰場水果鏈快破百

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖水果販賣商傳播鏈，自5月13日至今已經有高達94人確診，今日再新增匡列隔離的4人，其中包括刮痧工作者家庭群聚1人、歌唱班衍生的1名家屬及社區群聚1人，因此彰化縣政府發布動員令，號召19日湳底社區匡列的295名接受一採的居民，明天再度二採快篩。

▲彰化線上防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化線上防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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▲彰化線上防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

至今水果販賣商傳播鏈確診者，有家庭群聚11人、歌唱班及歌唱班衍生的共有55人、全國麗園婚宴3人、燒烤店3人、刮痧工作者及家庭群聚有7人、農務用工作車有關的6人、朋友社交4人、社區群聚4人等等。

目前湳底社區已有3人已經確診，其中有2人採陰轉陽確診，王惠美強調，「要讓病毒斷根」，社區內有宮廟、共餐、農務車、果園工作者，居民生活交叉重疊，有可能病毒仍在社區蔓延，因此下令快篩站要重新設立，並號召19日一採陰性的295人，目前在自主管理中，明天再度前往快篩，盡快把病毒都找出來，採檢結果將會在12小時內得知。

▲彰化線上防疫記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

溪湖鎮媽厝里長王錦浪指出，自採檢陰性後，跟妻子2人在家進行14天的居家隔離，里民們大都不敢出門，有需要日常用品的，都叫外送，昨日臨時接到通知，將於明天需要再採檢一次，里民對此呈現兩極化聲浪，有的說，如果社區內真的還存在偽陰性，那明天再去快篩豈不是又得暴露在風險中，也有人感謝縣府對居民的健康嚴格把關。

▲彰化２人採陰轉陽。（圖／彰化縣衛生局提供）

葉彥伯對此強調，採檢過程避免人聚集採取分流，呼籲民眾在採檢結果尚未出爐前，應在家一人一室不外出，等候報告；採檢陰性不代表沒有罹病風險，因為感染後仍有14天的潛伏期，仍具有發病風險，務必配合14天居家隔離或自主健康管理。

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